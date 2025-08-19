Fin de semana dorado para el Valle del Cauca en los Juegos Panamericanos

Valle del Cauca

El deporte vallecaucano brilló este fin de semana en los juegos panamericanos con la participación en las modalidades de patinaje, trampolín y marcha; los deportistas lograron subirse al podio.

En patinaje de velocidad se logró el primer triunfo con Kollin Castro que ganó doble oro. La primera presea dorada llegó en contra meta de 200mtros con un registro de 18.776, la segunda en los 1.000 m sprint femenino con tiempo de 1:34.946.

¡Doblete dorado para Colombia en el patinaje! 🛼🥇🇨🇴

Kollin Castro volvió a brillar y ganó el oro en los 1.000 m sprint femenino con tiempo de 1:34.946. #Asu2025 pic.twitter.com/LdnGCh5Ynt — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 18, 2025

Las otras disciplinas también brillaron, en la modalidad de trampolín sincronizado los atletas Miguel tobar y Tomas Tamayo consiguieron dos platas.

Y por último; Natalia pulido logró el bronce en marcha femenina en el recorrido de 20mil metros.

🇨🇴 ¡El Valle sigue brillando en Asu2025!

🥈 Miguel Tovar y Tomás Tamayo, plata en trampolín sincronizado.

🥉 Natalia Pulido, bronce en 20.000 mts marcha (1:35.10).



Orgullo vallecaucano. ❤️🤍 pic.twitter.com/8O0oFHgod9 — Indervalle (@Indervalle) August 18, 2025

A tan sólo cinco días de finalizar las justas deportivas, la Delegación Colombiana se ubica en la segunda casilla, por debajo de Brasil; en la tabla de medalleria con 21 oros, 16 platas y 22 bronces.

Es importante mencionar, que de esas preseas ganadas, 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce han sido ganadas por deportistas oriundos del Valle del Cauca.