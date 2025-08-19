Cali

Fin de semana dorado para el Valle del Cauca en los Juegos Panamericanos

Vallecaucanos han ganado 4 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce

Foto: Redes Sociales

Foto: Redes Sociales

Leslie Mariana Salazar

Valle del Cauca

El deporte vallecaucano brilló este fin de semana en los juegos panamericanos con la participación en las modalidades de patinaje, trampolín y marcha; los deportistas lograron subirse al podio.

En patinaje de velocidad se logró el primer triunfo con Kollin Castro que ganó doble oro. La primera presea dorada llegó en contra meta de 200mtros con un registro de 18.776, la segunda en los 1.000 m sprint femenino con tiempo de 1:34.946.

Las otras disciplinas también brillaron, en la modalidad de trampolín sincronizado los atletas Miguel tobar y Tomas Tamayo consiguieron dos platas.

Más información

Y por último; Natalia pulido logró el bronce en marcha femenina en el recorrido de 20mil metros.

A tan sólo cinco días de finalizar las justas deportivas, la Delegación Colombiana se ubica en la segunda casilla, por debajo de Brasil; en la tabla de medalleria con 21 oros, 16 platas y 22 bronces.

Es importante mencionar, que de esas preseas ganadas, 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce han sido ganadas por deportistas oriundos del Valle del Cauca.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad