Cali

En un colegio público de Cali se inauguró el primer laboratorio de vehículos eléctricos del país

Los estudiantes de grados 9°, 10° y 11°podrán capacitarse en mecánica automotriz, con énfasis en vehículos eléctricos e híbridos

En Cali está el primer laboratorio de vehículos eléctricos del país

En Cali está el primer laboratorio de vehículos eléctricos del país

En el colegio Antonio José Camacho, ubicado en Cali, se inauguró el primer laboratorio de vehículos eléctricos e híbridos de una institución educativa pública en Colombia.

El laboratorio está dirigido a estudiantes de grados 9°, 10° y 11°, quienes recibirán formación en mecánica automotriz, con énfasis en vehículos eléctricos e híbridos. La dotación incluye:

  • Sistemas de propulsión eléctrica
  • Estaciones de carga
  • Simuladores de vehículos eléctricos e híbridos
  • Herramientas de diagnóstico
  • Equipos de medición y componentes didácticos

El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Minas y Energía, la Secretaría de Educación de Cali y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE.

Según Ángela Álvarez, directora de FENOGE, “este laboratorio facilita a los estudiantes de la línea técnica de movilidad el paso de un taller de combustión tradicional a uno eléctrico. Los simuladores permiten conocer el funcionamiento de los vehículos eléctricos e híbridos”.

La inversión total fue de $4.060 millones, distribuidos de la siguiente manera:

EntidadMontoDestino
FENOGE$3.634.585.000Equipos y dotación
Secretaría de Educación de Cali$400.000.000Adecuaciones civiles, eléctricas y conexión a internet
Institución Educativa Antonio José Camacho$26.000.000Obras previas de infraestructura

La secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, destacó que “este laboratorio representa un avance en la transición energética y en la formación de talento técnico en el contexto del cambio climático”.

Manuela Fernández, estudiante del colegio, puntualizó: “Esperábamos este laboratorio con muchas expectativas. Me gusta la mecánica y esto nos permite actualizarnos con nuevas tecnologías. Nos comprometemos a cuidarlo porque somos el único colegio en Colombia con esta oportunidad”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad