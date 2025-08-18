En un colegio público de Cali se inauguró el primer laboratorio de vehículos eléctricos del país
Los estudiantes de grados 9°, 10° y 11°podrán capacitarse en mecánica automotriz, con énfasis en vehículos eléctricos e híbridos
En el colegio Antonio José Camacho, ubicado en Cali, se inauguró el primer laboratorio de vehículos eléctricos e híbridos de una institución educativa pública en Colombia.
El laboratorio está dirigido a estudiantes de grados 9°, 10° y 11°, quienes recibirán formación en mecánica automotriz, con énfasis en vehículos eléctricos e híbridos. La dotación incluye:
- Sistemas de propulsión eléctrica
- Estaciones de carga
- Simuladores de vehículos eléctricos e híbridos
- Herramientas de diagnóstico
- Equipos de medición y componentes didácticos
El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Minas y Energía, la Secretaría de Educación de Cali y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE.
Según Ángela Álvarez, directora de FENOGE, “este laboratorio facilita a los estudiantes de la línea técnica de movilidad el paso de un taller de combustión tradicional a uno eléctrico. Los simuladores permiten conocer el funcionamiento de los vehículos eléctricos e híbridos”.
La inversión total fue de $4.060 millones, distribuidos de la siguiente manera:
|Entidad
|Monto
|Destino
|FENOGE
|$3.634.585.000
|Equipos y dotación
|Secretaría de Educación de Cali
|$400.000.000
|Adecuaciones civiles, eléctricas y conexión a internet
|Institución Educativa Antonio José Camacho
|$26.000.000
|Obras previas de infraestructura
La secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, destacó que “este laboratorio representa un avance en la transición energética y en la formación de talento técnico en el contexto del cambio climático”.
Manuela Fernández, estudiante del colegio, puntualizó: “Esperábamos este laboratorio con muchas expectativas. Me gusta la mecánica y esto nos permite actualizarnos con nuevas tecnologías. Nos comprometemos a cuidarlo porque somos el único colegio en Colombia con esta oportunidad”.