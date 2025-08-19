Asesinan a trabajador del sector azucarero durante robo de su motocicleta en el Valle

Se trata de José Reinel Largacha de 52 años, trabajador del ingenio Providencia como guarda vías, quien fue asesinado en un violento ataque armado mientras realizaba sus labores diarias en la vía que conecta El Cerrito con el corregimiento El Placer, en el departamento del Valle del Cauca.

Según la Policía Valle, dos hombres armados interceptaron a Largacha y a su compañero de trabajo, los intimidaron con armas de fuego y les robaron sus pertenencias, incluida la motocicleta de la víctima. Durante el asalto, Largacha recibió un disparo en el rostro que lo dejó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital San Rafael, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

“La víctima se encontraba realizando labores propias de su trabajo como guarda vías cuando fue abordada por dos sujetos armados que le hurtaron su motocicleta y le dispararon en el rostro. Se aperturó una investigación para dar con la capturas de los responsables”, relató la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

El crimen ha generado una fuerte reacción en el sector agroindustrial de la caña. La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar - Asocaña, lamentó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de trabajo de Largacha.

“Desde la agroindustria de la caña hacemos un llamado urgente a las autoridades para que avancen con celeridad en las investigaciones y capturen a los responsables. Es fundamental garantizar condiciones de seguridad para quienes contribuyen al desarrollo económico y social de la región y del país”, dijo Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

Por su parte, el ingenio Providencia emitió un comunicado en el que condenó el crimen y exigió acciones concretas para proteger a sus trabajadores.