Cárcel para capturados por atentado con ‘moto bomba’ al CAI Manuela Beltrán en Cali

Las autoridades capturaron a tres presuntos miembros de la disidencia de las Farc, Frente Jaime Martínez, por su presunta participación en el atentado al CAI Manuela Beltrán, ocurrido el pasado 10 de junio en el oriente de Cali.

Los detenidos, identificados como Neinyer Valencia de 25 años, José Riascos de 28 y Darwin Flores de 25 años, habrían desempeñado roles específicos dentro del plan criminal.

Valencia y Riascos realizaron tareas de vigilancia en el área donde se colocó la motocicleta cargada con explosivos, mientras que Flores fue quien la trasladó hasta el barrio Manuela Beltrán y la entregó a un cuarto implicado, el cual la dejó frente al CAI.

La explosión dejó varios heridos y daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales. Durante la operación del Bloque de Búsqueda realizada en coordinación con la Fiscalía, incautaron dos celulares.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario", señaló la Fiscalía.