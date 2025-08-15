“Estamos cansados de la extorsión”: alcalde Alejandro Char frente a seguridad en Barranquilla

El alcalde Alejandro Char hizo un llamado al Gobierno nacional para atacar la extorsión en Barranquilla.

Y es que el mensaje también va dirigido al Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, en el que agregó que en Barranquilla “estamos cansados de la extorsión”.

En un mensaje a través de su cuenta en “X”, el alcalde advierte que, a pesar de las herramientas que se les ha entregado a la Policía, la ciudadanía no ve los resultados contundentes, y que el país no puede volver a sus peores épocas de violencia.

“En Barranquilla estamos cansados de la extorsión porque esta alegría que se ve hoy en La Chinita, se entristece todos los días cuando a los papás de los niños los extorsionan y les tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles ‘vacunas’, no hay derecho que en cada esquina de Colombia haya extorsión. Desde aquí le hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, al director de la Policía y el Ejército para que se pongan las pilas”, dijo.

Atentado contra comerciante

Este mensaje coincide con un ataque con arma de fuego contra un tendero en el barrio Chiquinquirá, ubicada en la carrera 32 con calle 47D. Este caso tiene al comerciante debatiéndose entre la vida y la muerte.

Se conoció que la víctima fue identificada como José Alfredo Bueno Quiñones, quien es atendido en el Nuevo Hospital General de Barranquilla.