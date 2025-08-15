Patrullero atlanticense asesinado en el Cauca esperaba ser trasladado, afirmó su familia

Jordan Isaac Rosado, uno de los uniformados asesinados por desconocidos mientras se encontraba en una esquina de la estación de Policía del municipio de Morales, en el departamento del Cauca, era oriundo de Soledad, Atlántico.

En conversación con Caracol Radio, su familia indicó que el joven llevaba apenas cinco meses prestando servicio en la institución. Desde Soledad, sus seres queridos rechazaron el violento acto y pidieron respuestas a las autoridades.

“Estaba esperando traslado”

Jorge Rosado, padre del patrullero, señaló que su hijo se encontraba esperando un trasladado.

“Nosotros metimos unos papeles para que los trasladaran para acá hace cinco meses”, precisó.

La mamá del policía, Clementina Salles, también expresó con dolor su inconformidad por la forma en que jóvenes como su hijo son enviados a zonas de alto riesgo.

“Yo le pido a las autoridades que, por favor, no echen más para allá a jóvenes como mi hijo, para que no los maten. Porque lo echan es para que los maten allá, como si fueran unos animales, solo porque somos de bajos recursos”, manifestó visiblemente afectada.

“En la mañana me llamó, riéndose, alegre como era él, contento, diciéndome: ‘Mamita, más tarde te llamo porque voy a ocuparme ahora’. Esas fueron las últimas palabras que le escuché a mi hijo, que estaba contento porque iba a venir el otro mes para acá de descanso”, concluyó entre lágrimas.