La respuesta del presidente Petro al alcalde Alejandro Char por las extorsiones en Barranquilla

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le respondió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el llamado que le hizo al Gobierno para que se ponga “las pilas” ante el aumento de casos de extorsión que se viene reportando en la capital del Atlántico.

Petro argumentó que “primer punto, hay que modificar el modelo de desarrollo urbano, en tanto hoy es Barranquilla la ciudad en donde más crece la pobreza extrema”.

Asimismo, el presidente agregó que “hay que volcar el presupuesto distrital hacia el gasto social y la inclusión de la juventud popular”.

Mensaje del alcalde Char

El llamado que hizo el alcalde Alejandro Char al Gobierno nacional es que en Barranquilla “estamos cansados de la extorsión”.

Por ende, le pidió al Ministerio de al Ministerio de Defensa, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura y al Inpec que ayuden a mitigar esta situación.

pic.twitter.com/mzTiXQDx8k — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 14, 2025

“Todas las herramientas que la Policía nos ha pedido se las hemos dado: motos, carros, computadores, todo! Pero la ciudadanía no ve resultados contundentes. Por favor, el país no puede volver a sus peores épocas de violencia”, indicó el mandatario de los barranquilleros.