VIDEO: Así fue aprehendido el menor señalado de atentar contra tendero, en Barranquilla

La Policía ubicó y aprehendió en flagrancia a un adolescente de 17 años señalado de ser el presunto responsable de un atentado contra un tendero, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto, en el barrio Lucero, de Barranquilla.

La aprehensión tuvo lugar durante una diligencia de registro y allanamiento en la carrera 38 con calle 37, residencia Caribe, barrio Centro, donde el menor se encontraba escondido.

“En el procedimiento fueron incautados elementos materiales probatorios clave para el proceso judicial: 1 arma de fuego, tipo pistola, 8 cartuchos calibre 5.56 mm, 5 panfletos con mensajes alusivos al grupo delincuencial organizado Los Costeños y Bloque Resistencia Caribe, ropa y los tenis que fueron utilizados el día de los hechos”, dijo la Policía.

Al momento de la aprehensión, según las autoridades, el adolescente fue sorprendido en flagrancia y trasladado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y/o municiones.

Tecnología para la captura

De acuerdo con la Policía, las cámaras de seguridad del sector permitieron establecer que el hoy aprehendido sería el presunto responsable directo del atentado contra el comerciante, quien fue víctima de disparos en su propio establecimiento.

Los elementos hallados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su respectiva imputación.