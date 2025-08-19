Campesinos en el sur del Atlántico denuncian falta de mantenimiento en canales de drenaje

Los campesinos del sur del Atlántico manifestaron su preocupación por el deficiente mantenimiento de los canales de drenaje, panorama que pondría en riesgo la seguridad de las comunidades ante las recientes lluvias.

Aseguran que las autoridades han hecho poco por mejorar la situación y cuestionaron las afirmaciones del gobernador, quien afirmó que se habían limpiado 150 kilómetros de canales.

Exigen acciones concretas

La comunidad señaló que la Gobernación del Atlántico presentó cifras erradas sobre los trabajos de limpieza de los canales. Según ellos, “los 150 kilómetros mencionados por el gobernador son falsos”, pues aseguran que no se han llegado ni siquiera a los 75 kilómetros de canales limpiados.

“Hemos venido haciendo un llamado a las entidades departamentales, nacionales y también municipales debido al mal mantenimiento de los canales de drenaje. Vimos cómo el gobernador se atrevió a decir en los medios que habían limpiado 150 kilómetros de canales de drenaje y de riego, lo cual es falso. En las limpiezas que han hecho, no han llegado ni siquiera a los 75 kilómetros de canales”, manifestó Uriel Ávila, líder campesino del sur del Atlántico.

Denuncian falta de acción en el Canal del Dique

Ávila también denunció que, a pesar de la urgencia de la situación, las autoridades departamentales y nacionales aún no han comenzado los trabajos de mitigación necesarios en el Canal del Dique. Además, subrayó que, aunque hay maquinaria disponible para realizar estas labores, no se está utilizando de manera adecuada.

“Hemos hecho los llamados a tiempo porque estamos hablando de un tema muy serio e importante, pero nos parece una falta de respeto que salgan el gobernador y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo a decirnos a nosotros que están haciendo obras aquí en el sur del Atlántico”, señaló Ávila.