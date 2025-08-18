Nacional, con dos bajas para juego ante São Paulo por Libertadores: posible alineación titular

Nacional y São Paulo, por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores / Getty Images / Eurasia Sport Images

Atlético Nacional dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja considerable en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante São Paulo. El conjunto Verdolaga fue ampliamente superior al conjunto brasileño en Medellín, pero no logró convertir ninguno de los dos penales sancionados, que cobró Edwin Cardona, así como otras acciones de ataque que estuvieron cerca del arco.

El reto será de visitante, en el Estadio Morumbí, de lograr la clasificación a cuartos de final, instancia del campeonato en la que no hace presencia desde el 2016, cuando llegó hasta la final y resultó campeón.

Nacional, a recomponer como visitante en Libertadores

Las actuaciones de Atlético Nacional en condición de visitante, en la actual Libertadores, no han sido lo esperado, pues en los tres juegos perdió: 3-0 con Internacional, 1-0 con Bahía y 1-0 con Nacional de Uruguay.

Nacional rescató un punto en casa frente a Fortaleza por Liga 2025-II: las mejores acciones acá

Además, el registro del Verdolaga visitando tierras brasileñas tampoco es positivo, pues cuenta con 22 juegos en ese país en copas internaciones y tiene un historial negativo, con 4 triunfos, 3 empates y 16 derrotas.

El último triunfo de Nacional en suelo brasileño fue en la Libertadores 2016, cuando le ganó a São Paulo en la vuelta de las semifinales, 2-1. Además, al conjunto Paulista es al que más se ha enfrentado, con 9 juegos, contando la ida de los octavos de final de la presente edición. El balance está equilibrado, con 3 victorias, mismo número de empates e igual de derrotas.

Marlos Moreno criticó con dureza al City Group y las decisiones tomadas en su carrera

Nacional, con dos bajas sensibles para el juego de vuelta

El juego de ida dejó a Marino Hinestroza con un fuerte golpe en la espalda que le impidió estar en el partido del fin de semana ante Fortaleza en el Atanasio Girardot (2-2). Sin embargo, hizo parte de la delegación que viajó en vuelo charter a Brasil para el compromiso.

Los dos que no van a poder estar son el defensor César Haydar, quien sintió una molestia en el juego ante Fortaleza en el bíceps femoral derecho. Por su parte, el ecuatoriano Billy Arce tampoco entró la lista de citados por fatiga muscular en los isquiotibiales. El reemplazo de Haydar en la convocatoria es Royer Caicedo.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Sao Paulo 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/tGkkEX8rwl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2025

Posible alineación titular de Nacional

São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cedric Soares; Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Alisson, Enzo Díaz; Luciano (o Lucas Moura) y André Silva.

DT: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

DT: Javier Gandolfi

Fecha, hora y cómo seguir

El encuentro está pactado para este martes 19 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia), con transmisión de ESPN y Disney+.