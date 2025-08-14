Marlos Moreno criticó con dureza al City Group y las decisiones tomadas en su carrera

Marlos Moreno fue, en su momento, una de las mayores promesas que ha tenido el fútbol colombiano. Campeón de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional y una Supercopa, salió transferido al Manchester City ese mismo año, pero nunca logró debutar con el equipo inglés y, por el contrario, su carrera ha sido una completa travesía, jugando desde entonces en 10 equipos.

Al no tener espacio en el equipo principal del City Group, fue cedido a otros clubes de mucho menor prestigio, pero que hacen parte del conglomerado. Moreno pasó por clubes como Girona (España), Troyes (Francia), Lommel (Bélgica), del grupo, así como Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, entre otros, pero en ninguno pudo volver a demostrar el nivel que tuvo en Nacional.

Morelos, crítico con el City Group y con decisiones en su carrera

El extremo de 28 años regresó a Atlético Nacional para, según las palabras en su presentación, “volver a ser feliz”. En una reciente entrevista con el medio Cambio, reveló que se rodeó mal, tomó malas decisiones y, además, desde lo deportivo el City Group le encontraba equipos en los que no podía desplegar su fútbol, ya que muchos de los esquemas no le favorecían para sus condiciones.

“En la mayoría de clubes a los que me llevó el City Group no había un proyecto para mí. Imagínate yo en un equipo que no juega con extremos, obligado a jugar de carrilero con recorridos de 80 metros.. A muchos clubes llegué sin que me pidiera el entrenador y sin espacio para un jugador de mis características”, comentó al respecto.

Por su parte, explicó que podía pedir un cambio de equipo, pero el hecho de estar ligado al City Group, la decisión no era netamente de él: “Sí, pero ahí está el detalle. Al ser parte del grupo, la decisión no era mía y muchas veces fui a donde mejor les convenía, pero sin pensar en mi crecimiento deportivo. No podía ni competir, porque no encajaba en el sistema”, agregó.

En qué clubes fue feliz: "En Flamengo, donde me llevó Reinaldo Rueda, aunque lo echaron a los tres días. Y aunque me tocó competir con jugadores de la clase de Vinicius Jr., como el equipo jugaba con extremos, tuve muy buena participación. Después, solo en el Tenerife y en el Konyaspor turco hubo esquemas a mi favor“.

¿Qué hubiera podido mejorar para consolidarse en Europa?: “Muchas cosas. Tener mejores hábitos, entrenarme mejor. Y sobre todo estar bien rodeado. Me fui muy joven a países con culturas muy distintas y la verdad es que no me supe rodear. Mi entorno no se preocupó realmente por mi crecimiento profesional. En Nacional vine a cambiar eso. Ya no tengo ni agente”.

¿Cómo se dio el primer contacto para regresar a Nacional?: “Todo empezó con una foto que puse en mis redes sociales con mis hijos y con un escudo de Nacional. El presidente me llamó y me preguntó si tenía ganas de volver y que eso sería muy lindo para el club y para mí... Empezamos la negociación y, bueno, acá estoy".