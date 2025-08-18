David González tras una nueva derrota de Millonarios: “No se me ha pasado por la cabeza renunciar”

Una nueva derrota para Millonarios y ya son seis partidos sin conocer la victoria en Liga colombiana, contando el último duelo de cuadrangulares ante Santa Fe. El conjunto Embajador es último del campeonato con apenas 1 punto de 15 posibles y, con el partido en Ibagué, volvió a quedar retratado el mal presente del equipo.

Tampoco le benefició que al minuto 7 se quedaran con un hombre menos, por la expulsión de Alex Castro. Aun así, se fueron en ventaja al 24′ mediante Jorge Arias, quien aprovechó un error en salida de Cristopher Fiermarín. Tolima lo remontó gracias al doblete de Brayan Rovira (33′ y 45+4′) y Gonzalo Lencina al 80′.

David González, optimista en salir del bache

En rueda de prensa, le preguntaron al técnico antioqueño si, ante la crisis, contempla la renuncia. Respondió con contundencia que no se le ha cruzado por la cabeza y que, por el contrario, sacarán adelante la situación para poder lograr el objetivo del título.

Tabla de posiciones Liga Colombiana 2025: Así quedó luego del triunfo de Tolima sobre Millonarios

“No se me ha pasado por la cabeza ni se me pasará. La conexión y la relación que tenemos en el grupo no permite que alguno de sus integrantes abandone. Lo vamos a sacar adelante todos. No voy a venir a decir que vamos a jugar de otra manera, o cambiar la estructura… Ese afán lo traerá cada partido, con la convicción, cada uno, y estoy convencido de que cuando el fútbol nos entrega más de lo que merecemos, la situación va a cambiar“, dijo al respecto.

Optimismo para el resto del torneo: “El fútbol mostrado hoy no puede entrar con ese análisis porque es un juego en donde más de 85 minutos tenemos que jugar con un hombre menos y es imposible, ejecutar de la manera que queríamos. De ahí para atrás hemos tenido momentos muy buenos, el primer partido con Deportivo Cali. Si te tengo que ser sincero en vez de preocuparme por estar último o por el juego, tengo que hacer algo para sacar esto adelante y esto es lo que vamos a hacer y estoy convencido. Es un golpe duro y no lo podemos negar, pero estoy convencido de que con el material humano que tenemos lo vamos a lograr, se viene un partido de los aplazados y es una oportunidad para recortar puntos a los demás. Tenemos que empezar a remar el resto del campeonato, muchas veces el que termina entrando de octavo, termina siendo campeón aquí en Colombia”.

El intento de recomponer ante la expulsión de Castro: “Tuvimos la posibilidad de irnos arriba en el marcador, pero después ellos con la calidad de juego, intentamos con balón tener un buen inicio desde atrás. Los cambios fueron para ayudar a la defensa, a veces las cosas salen y otras veces no”.

El objetivo de ser campeón, tras su declaración: “Hasta el momento no puedo decir que me equivoqué, solo hasta cuando quedemos eliminados, en este momento no, estoy convencido y puede generar risas o comentarios, que le vamos a dar vuelta”.