David González tras el estreno de Millonarios: “Me comprometo a ser campeón”

Luego de no haber podido jugar en las dos primeras fechas, por motivos de fuerza mayor, ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto, Millonarios pudo estrenarse por la tercera fecha ante La Equidad en el Metropolitano de Techo. Sin embargo, no fue el debut esperado, pues el conjunto embajador perdió 1-0 con un gol sobre el tramo final del encuentro de

En el conjunto visitante se pudieron ver las primeras muestras de algunos fichajes qManuel Mónaco.ue llegaron, como el caso del extremo Edwin Mosquera o Alex Castro, mientras que también sumaron minutos Juan José Ramírez y Beckham Castro, quienes volvieron a la institución tras haber estado a préstamo. En rueda de prensa, el entrenador David González se refirió a cómo vio precisamente a esos futbolistas.

“De los chicos nuevos me parece que lo de Edwin Mosquera fue muy bueno, mostró desequilibrio, velocidad y muchas cosas, es una lástima que no haya podido convertir en una jugada donde todos pensamos que pudo ser un penal y no lo fue. El partido de Juan José Ramírez fue bueno, sobre todo en el primer tiempo. A Alex (Castro) le toca entrar y ya es una situación difícil porque ya estábamos volcados hacia adelante y no había suficiente espacio para que los extremos puedan romper y hacer de las suyas”, indicó.

¿Para qué está Millonarios en el semestre?

Cuando le preguntaron al entrenador antioqueño sobre los objetivos para la campaña, teniendo en cuenta el plantel con el que cuenta, no ocultó en asegurar que van por el título. “Me comprometo a ser campeón”, manifestó.

“Traiga lo que traiga no existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado, estoy contento con ellos. Para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones, incluso extrafutbolísticas, no se pudieron dar, pero tenemos el material humano para poder pelear y cumplir con ese objetivo”, añadió.

Por su parte, no cerró la puerta a que lleguen más jugadores, partiendo de que todo parece estar dado para que el delantero, Jorge Cabezas Hurtado, se sume al plantel. De hecho, el futbolista estuvo en el palco presenciando el encuentro.

“Hasta el día que se cierre el libro de pases, ese día será el día que podemos decir, ‘no llegan más jugadores’. Hay situaciones y sobre todo en un equipo como Millonarios se hacen difícil las llegadas de jugadores, incluso por situaciones extrafutbolísticas. Estoy contento con los jugadores que han llegado, pero no vamos a decir que está cerrado hasta que el libro de pases cierre”, comentó.

¿Qué diferencia tiene este Millonarios?: “Vamos a ser un equipo incluso más intenso que lo que fuimos el semestre pasado, un equipo con un poco más de energía, pero nada de eso va a funcionar si no metemos el balón en la red. En eso es en lo que tenemos que enfocarnos, trabajar eso y trabajarlo a consciencia”.

El departamento médico: “Arévalo ya esta semana empieza trabajos a la par del grupo, es muy posible que para el próximo o en dos partidos pueda estar con nosotros. Macka está dentro de sus tiempos establecidos después de la segunda cirugía que tuvo, los esperamos con ansias, a ambos”, finalizó.

Millonarios jugará su partido por la cuarta fecha de la Liga colombiana el lunes 28 de julio, ante Llaneros en El Campín. El duelo está pactado para las 8:10 p.m.