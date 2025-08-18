12 Puestos de control en las vías del eje cafetero por parte del Ejército en el plan retorno

Armenia

Con 12 puestos de control, la Octava Brigada del Ejército garantiza la seguridad en este plan de retorno en las vías principales del eje cafetero, Quindío, Caldas y Risaralda.

Tropas y soldados de la Octava Brigada, a lo largo y ancho de Caldas, Quindío y Risaralda dispone de sus tropas desplegadas en el área de operaciones y en las vías.

En este puente festivo, los soldados están trabajando para garantiza la seguridad, en el triángulo cafetero en completa tranquilidad y en plan retorno.

Más información Un muerto y cuatro heridos dejan dos accidentes de tránsito en Armenia y el Quindío

El coronel Edward Vicente Martínez Anteliz, comandante Octava Brigada expreso “Las 24 horas del día, los soldados del Ejército Nacional están preparados para proteger su integridad y dan un mensaje de tranquilidad para que turistas y residentes puedan regresar a sus lugares de origen sin problema.

En el caso del Quindío, los soldados están ubicados en la vía La Línea hacia el Tolima, en la carretera hacia el Valle del Cauca y en Autopistas del Café.

Cabe recordar que en este lunes festivo la restricción para los vehículos de carga de 3.4 toneladas rige en las vías nacionales en el horario de 10 de la mañana a 11 de la noche.

Accidente de tránsito

No paran los accidentes de tránsito en las vías del Quindío.

En la tarde del domingo 17 de agosto se presentó aparatoso accidente de tránsito en la vía que comunica a Calarcá con Salento y Circasia en el sector conocido como Chagualá en el Quindío.

Donde se presentó el choque entre un vehículo particular y dos motocicletas de alto cilindraje, tres personas resultaron gravemente heridas, al parecer el conductor del vehículo particular invadió el carril provocando la colisión con los motociclistas.