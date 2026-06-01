Odio, manejo de emociones y polarización en primera vuelta presidencial: docente Quindío

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el docente José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, luego de los resultados de la primera vuelta presidencial en el departamento del Quindío

Análisis nacional

Docente: en el transcurso de este fin de semana hemos vivido una serie de acontecimientos que nos tiene que poner a pensar mucho sobre estos asuntos políticos. Digamos que la mirada global es una repetición cíclica de los asuntos que han venido sucediendo en el mundo en las últimas elecciones en torno a presidentes.

Sobre todo, esto muy pensado desde la polarización un poco desde esa perspectiva democrática en la cual, pues hay que buscar opciones y proyectos de democracia, pero bueno, digamos que en nuestro país se está repitiendo esa idea de votar en contra de, más que por un proyecto político, sino más bien movido por las emociones y entre ellas pues la más preocupante que es el odio, creo que esa es una primera mirada que refleja literalmente los resultados en este fin de semana.

Se anticipó la segunda vuelta presidencial

Docente: vamos a afrontar una segunda vuelta con una cantidad de emociones muy tremendas y que a la hora de la verdad pues la gente se anticipó a la segunda vuelta en esta votación, esto pues ligado a discursos como el voto útil o el voto en contra de, pero la verdad es que nos anticipamos a una a una segunda vuelta desde ya y que básicamente se está viendo en los resultados que ayer nos mostró el país.

¿En dónde quedan muchas de las firmas encuestadoras?

Docente: la verdad es que en Colombia no se pueden hacer encuestas en la última semana, hay un cierre en la última semana y yo creo que en política una semana es demasiado tiempo y en la última semana sucedieron muchas cosas, entre ellas pues una desesperanza de parte de una campaña, la específicamente la campaña de Paloma Valencia. Y esa desesperanza hizo que rápidamente la gente migrara hacia la campaña Abelardo de las Espriella.

Y agregó “esa migración se dio en el transcurso de los últimos días, lo podemos ver en los resultados, porque la verdad ninguna de las encuestas esperaba que esta situación se diera, porque es que si vemos hay una distancia absolutamente grandísima, una brecha impresionante entre estos dos candidatos y la relación que existía pues no estaba muy lejana, de hecho mucha gente estaba dudando entre uno y el otro, pero lo que podemos ver es que la gente al final basado pues en ese voto útil o en ese miedo frente a la otra campaña migró rápidamente y se anticipó. Eso básicamente dejaba sin piso a las encuestas, pero dejando la claridad que estas firmas no podían hacer más más allá de la última semana.

Resultados regionales en el Quindío

Profesor José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de gobierno en relaciones internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gran Colombia seccional Armenia “tiene varias miradas, un gobierno que ha sido muy golpeado por escándalos de corrupción, golpeado por algunos asuntos o tintes autocráticos como como se ha venido manifestando de parte de otras campañas, pero en la realidad pública creo que eso tiene un efecto colateral, un gobierno que a medida que avanzó básicamente en estos 4 años, pues se fue cerrando a esa tal vez sectarismo o radicalización que por ahora pues terminó dando los resultados que se dieron.

Y eso se ve reflejado en lo regional. Básicamente los asuntos políticos, pues tienen que ver mucho también con lo regional a lo nacional. Eso se transmite mucho sobre todo en estas elecciones.

Sobre todo, porque aquí más allá de la representación que puede tener digamos que una curul del pacto histórico, específicamente a la Cámara de Representantes, pues este voto no es no está estructura sino a opinión, por lo tanto, pues ahí hay una consideración importante.

La izquierda sacó más votos que hace cuatro años

Docente: La otra consideración es que más allá de perder, hay que mirar también el comparativo de votos porque es que la izquierda, si bien es cierto, no cumplió sus objetivos sus dos objetivos principales que era pasar en primera, ganar en primera o ganar la mayoría simple en primera, pues también aumentó el número de votos a nivel nacional, inclusive en el territorio. Y esto tiene que ver mucho con que el otro proyecto básicamente lo superó en cantidad de votos.

Entonces, yo creo que hay que leerlo también desde que la gente también migró hacia el bando, pero más allá de una pérdida porque pues en últimas pasaron la segunda vuelta y allí pueden remontar, porque la diferencia realmente es muy poca.

Entonces, creo que más allá de haber perdido hay que leerlo también como que hay un rival gigante que tienen que vencer y esto básicamente se tiene que dar en una apertura más democrática buscando los sectores del centro, pero no solamente eso, sino también sacar a votar a los que se abstuvieron de votar, esas personas van a tener mucho que decir y en el Quindío sí que hay un reto muy grande porque no todo el censo electoral votó.

¿Cómo se ve el panorama para la segunda vuelta?

Docente: en estos 20 días vamos a tener una agenda muy marcada por un protagonista principal y ese protagonista es Gustavo Petro, sin duda, los dos candidatos van a pasar a un segundo plano porque la relación entre del poder legislativo, el poder judicial va quedando muy relegados frente a ese poder ejecutivo. Gustavo Petro marca la agenda de los medios de comunicación, y la agenda política durante este tiempo y yo creo que la elección se traduce a en contra o a favor de Gustavo Petro.

¿Por qué lo digo?

Porque uno no ve una diferencia sustancial en el discurso de Iván Cepeda a la hora de establecer, digamos, que sus puntos ideológicos, sino más bien seguir esa misma línea de Gustavo Petro. Y por el otro lado, pues la campaña Abelardo de la Espriella no es una campaña que proponga ideas, proyectos democráticos, sino que básicamente es en contra de Gustavo Petro. La campaña de esta de este sector político se va a desarrollar con respecto a eso.

Entonces, ¿qué nos espera?

Unos 20 días de muchos ataques ideológicos entre ambos, de muchas emociones cuando los extremos están en este embudo, básicamente lo que van a hacer es, por un lado, atacarse en todo lo que puedan, en discursos de odio, de desesperación y miedo y téngalo por seguro, no vamos a ver ni un solo espacio televisivo de medios de comunicación pensado en planes, proyectos o políticas.

Eso desaparece ahora de la campaña, y va a ser mucho más demagógica, mucho más en aspectos emocionales y cero propuestas y también muy marcado por la actuación o lo que haga el presidente de la República en estos 20 días.

Invitación

Docente: Por último, yo quiero hacer una invitación a las personas a que se salgan un poquito de esa toxicidad, sobre todo lo que pueda representar esos asuntos de odio y que lean los planes de gobierno, sean muchas hojas o pocas hojas, pero que miren los planes, los programas y las políticas de cada uno de los candidatos, que no se desunan, que no se quiebren las familias por estas divisiones y que de alguna manera podamos pensar en un proyecto democrático muy ligado a lo técnico y a lo que más le conviene al país.