Un muerto y cuatro heridos dejan dos accidentes de tránsito en Armenia y el Quindío

Así quedó la camioneta por accidente de tránsito en la glorieta Ibérica en la avenida Centenario en Armenia.

Armenia

Un muerto y cuatro heridos dejan dos accidentes de tránsito en la mañana de hoy domingo en las vías de Armenia y el Quindío.

Accidentada madrugada y mañana de este domingo 17 de agosto en las vías del departamento del Quindío.

El caso más grave se presentó en la avenida Centenario en Armenia a la altura de la glorieta Ibérica sobre la calle 10, donde el conductor de una camioneta pierde el control se sale de la vía termina en la cañada, el saldo un muerto y dos heridos.

El Capitán Jhon William Álvarez, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Armenia entregó el reporte “El accidente que hubo esta mañana, tuvimos un rescate vehicular en Ibérica, ahí en la glorieta de Ibérica, avenida Centenario, rescatamos dos personas con signos vitales y fueron trasladadas en ambulancia a la Cínica la Sagrada Familia. Y recuperamos un cuerpo sin signos vitales para que el personal del CTI realizara el respectivo levantamiento.

También se prestó seguridad ahí hasta que la autoridad competente de la Secretaría de Tránsito hizo el retiro del vehículo, una camioneta Totoya Hilux de placas CZC 512 cayó al vacío, siguió derecho por la avenida Centenario sector norte sur, golpeó contra la glorieta, parece ser que esa fue la situación que se presentó, golpeó en la Glorieta y siguió derecho ahí en esa en esa parte y cayó a la vaga abajo al Guadual.

Así quedó la camioneta al salirse de la avenida Centenario en Armenia.

El cuerpo oficial de bomberos atendió la emergencia e hizo el rescate pertinente, prestó la seguridad y tuvo el apoyo de la Policía Nacional, Secretaría de Tránsito, personal de la Fiscalía en el sector y personal de ambulancias de Citel, nos apoyaron ahí en el sitio para el traslado de los pacientes, por ahora se desconoce identidad de la persona fallecida.

Dos heridos por accidente de tránsito en vía Calarcá – Barcelona

En la mañana de hoy domingo 17 de agosto se presentó siniestro vial en el Quindío

El accidente de tránsito se registró en la carretera que comunica al municipio de Calarcá con el corregimiento de Barcelona al sur del departamento donde se presentó el volcamiento de un vehículo particular que termino a un costado de la vía.

Siniestro vial, entre Calarcá y Barcelona en el Quindío.

Dos personas resultaron heridas al terminar atrapadas al interior del vehículo y fueron rescatadas por los bomberos voluntarios y luego trasladadas a hospitales de la región.