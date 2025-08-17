Nairo Quintana, descartado para la Vuelta España 2025: Movistar explicó la triste razón

Nairo Quintana no estará en la Vuelta España, la cual se disputará del sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre. El ciclista colombiano tenía entre sus planes poder competir en esta carrera, la cual ganó en 2016.

No obstante, en medio de esa preparación para la ronda ibérica, el boyacense de 35 años sufrió una fuerte caída en la etapa 3 de la Vuelta Burgos, la cual lo hizo retirar de dicha competición. Nairo regresó a entrenamientos durante la semana pasada, con el objetivo de estar en la Vuelta, pero ya fue descartado por el director, Eusebio Unzué.

Le puede interesar: Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia por tercer año consecutivo: así quedó la general

Movistar descartó a Nairo Quintana para la Vuelta España

En diálogo con medios nacionales, el director deportivo compartió que desde el Movistar tomaron la decisión de no contar con Nario Quintana, pues necesita tiempo para recuperarse. Del mismo modo, descartaron a Fernando Gaviria, pues no hay muchas etapas para velocistas en esta edición de la Vuelta.

“Precisamente Nairo era una de las dudas, pero lo hemos descartado para la Vuelta, después de su caída en la Vuelta a Burgos, el corredor necesita de tiempo para su recuperación”, dijo, luego de manifestar que el próximo martes darán a conocer la nómina con la que afrontarán la carrera.

Lea también: Nairo Quintana reveló las grandes heridas que sufrió tras caída en la Vuelta a Burgos

Por su parte, sobre Fernando Gaviria, añadió: “En esta Vuelta a España prácticamente no hay más que tres o cuatro llegadas en sprint claros, de hecho, por esa condición no creo que haya muchos velocistas, es una Vuelta con mucha montaña. Esta es la razón principal para que Gaviria no esté en la ronda española”.

Del mismo modo, el director del equipo español explicó que el colombiano Diego Pescador es una de las opciones para reemplazar a escaladores en la competición. Asimismo, lamentó que Kevin Castillo no estuviera toda la temporada con ellos, pero confían en que tengan un buen cierre de año para tomar una decisión de cara a futuro.

Movistar no contará con una nómina del todo potente para la Vuelta España, pues tampoco estará el líder Enric Mas producto de una tromboflebitis. Con bajas en su escuadra, se perfilan nombres como los de los españoles Javier Romo, Iván Romeo y Pablo Castrillo, para hacer parte de la lucha por una buena presentación en la carrera.