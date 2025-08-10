Nairo Quintana reveló las grandes heridas que sufrió tras caída en la Vuelta a Burgos

Nairo Quintana durante su participación en el pasado Giro de Italia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La Vuelta a Burgos concluyó este sábado con Egan Bernal como el mejor de los siete ciclistas colombianos participantes. El corredor zipaquireño concluyó noveno en la clasificación general a 59″ del campeón, el mexicano Isaac Del Toro.

Juno a Egan, Nairo Quintana era el principal ciclista del país que participó en la competencia, la cual sirvió como gran preámbulo para la Vuelta a España, última grande de la temporada.

Sin embargo, el ciclista boyacense del Movistar Team sufrió una dura caída durante la tercera etapa de la prueba española, celebrada el pasado jueves. A raíz de esta, terminó a más de 12′ en la clasificación general y debió abandonar la competencia, no tomando la salida del día viernes.

¿Cómo terminó Nairo tras la caída?

Si bien nunca hubo un parte médico o un pronunciamiento oficial de Nairo o su equipo sobre lo sucedido, el mismo ciclista colombiano reveló este sábado una fotografía en la cual se pueden observar las grandes heridas y raspones que sufrió por la caída. En su accidente, el corredor boyacense se lastimó todo el costado derecho de su espalda.

Nairo Quintana revela los golpees que sufrió durante la tercera etapa de la Vuelta a Burgos / Instagram: Nairo Quintana. Ampliar

La imagen, donde se puede apreciar que tan lastimado está el corredor boyacense, está acompañada del mensaje “caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria”.

¿Está en riesgo su presencia en la Vuelta a España?

A dos semanas de que inicie la Vuelta a España, la cual se disputará entre el 23 de agosto y 14 de septiembre, Nairo Quintana es uno de los colombianos que tiene confirmada su presencia en la carrera junto al mismo Egan Bernal. Su retiro de la Vuelta a Burgos abrió las dudas sobre si podrá estar en la última grande del año.

Por ahora, ni el equipo ni Nairo han puesto en duda su presencia en la carrera. A pesar de lo graves que se ven sus heridas, parece tratarse de un tema superficial y nada que pudiera poner en riesgo su presencia en la Vuelta.