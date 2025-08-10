Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia por tercer año consecutivo: así quedó la general

El ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras se coronó campeón de la Vuelta a Colombia por tercer año consecutivo, luego de finalizar tercero en la última etapa de la carrera, la cual concluyó este domingo en Bogotá.

Contreras, del equipo NU Colombia, se alzó con el título con un acumulado de 35H23′35″, luego de las 10 etapas de la competencia, imponiéndose por 53″ a Diego Camargo, quien también había ocupado esa posición en la edición del 2024.

El ganador de la última etapa, que se llevó a cabo entre Sopo y la capital del país, con un recorrido de 139 kilómetros, fue Edgar Pinzón, corredor del GW Erco Shimano. Pinzón se impuso en el embalaje a Yesid Pira y al campeón Contreras.

El único ciclista extranjero del Top 10 de la carrera fue el venezolano Yonathan Eugenio, quien finalizó cuarto a 3′48″ de Rodrigo Contreras. El podio de la carrera fue para Yeison Reyes, a 2′38″.

Con 31 años, Rodrigo Contreras igualó al colombo-español Óscar Sevilla y a su compatriota Libardo Niño como ciclistas que han ganado tres veces la Vuelta a Colombia. Por delante de ellos se encuentra Rafael Antonio Niño, seis veces ganador; Ramón Hoyos, cinco veces campeón, y Martín Emilio Rodríguez y José Castelblanco, cada uno ganador de cuatro ediciones.

Clasificación general de la Vuelta a Colombia