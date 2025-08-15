Nairo Quintana tiene nuevo compañero colombiano en el Movistar: Llega con destacado palmarés

Movistar sigue apostando por el talento colombiano de cara a conseguir sus objetivos. A Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Einer Rubio y Paula Patiño, del equipo femenino, se suma ahora el joven Kevin Castillo, oriundo de Marsella, Risaralda.

La escuadra española dio a conocer la noticia este viernes 15 de agosto. El pedalista de 24 años se incorporó procedente del Team Sistecredito como refuerzo temporal para la parte final de la temporada 2025, pues estará a prueba y, de lograr buenas presentaciones, su estadía podría prolongarse.

Castillo ya había hecho parte de la pretemporada del equipo en diciembre en Valencia. “Su llegada responde al interés del equipo por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional”, informó el equipo español.

En declaraciones recogidas por la página web de la escuadra, Castillo agradeció por la oportunidad y se mostró orgulloso de correr para “el equipo con más historia”.

“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad“, se lee en la publicación.

🆕 🙋🏽‍♂️ 🇨🇴 Kevin Castillo se incorpora a Movistar Team como stagiaire.



Ⓜ️ El ciclista colombiano, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integra oficialmente a partir del 15 de agosto. 📝 Noticia ampliada: https://t.co/DzzfkldcsK



🇧🇪 El marsellés correrá hoy… pic.twitter.com/4Koxan5XlU — Movistar Team (@Movistar_Team) August 15, 2025

Palmarés de Kevin Castillo en su carrera

Recientemente, corrió la Vuelta Colombia, en la que terminó tercero en las etapas 7 y 8 y cerró la clasificación general decimotercero.

Fue campeón nacional Sub-23, ganó el Clásico RCN 2024, el Tour de Guadalupe 2024 y terminó tercero en el Campeonato Nacional 2025.

Se estimaba que Castillo participara en el Circuit Franco Belge, el cual tiene lugar este mismo viernes 15 de agosto, y alcanzó a ser anunciado. Sin embargo, Movistar informó que, por trámites burocráticos, quedó descartado.

“Participará en competiciones seleccionadas del calendario europeo con el objetivo de continuar su formación en un entorno de alto rendimiento. Su fichaje como stagiaire (ciclista de prueba) permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour”, añadió Movistar.