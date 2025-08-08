Malas noticias para Nairo Quintana: Abandonó la Vuelta a Burgos

Nairo Quintana durante su participación en la Vuelta a Burgos / Twitter: @Movistar_Team.

Nairo Quintana, quien se vio involucrado en una caída durante este jueves en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, abandonó la prueba española este viernes. Informó su equipo, el Movistar Team, a través de su cuenta de X.

"Tras la caída sufrida ayer, @NairoQuinCo no partió en la jornada de hoy", informó la escuadra española a través de su red social, sin entregar mayores detalles sobre su condición.

Al concluir la jornada de este jueves, Movistar solo notificó que el ciclista boyacense había podido concluir la fracción pese a la caída. En las imágenes publicadas se veía que Nairo se había golpeado principalmente el costado derecho de su cuerpo, costillas y espalda.

Antes de su abandono, Nairo Quintana se ubicaba 69 en la clasificación general de la carrera, a 13′18″ del líder, el corredor francés Léo Bisiaux. Con la caída, el pedalista boyacense perdió 12′33″ en la clasificación general.

Con el retiro de Quintana, continúan en la competencia los colombianos Egan Bernal, Diego Pescador, Esteban Chaves, Brandon Rivera, Germán Darío Gómez y Juan Sebastián Molano.

¿En duda su presencia en la Vuelta a España?

Nairo Quintana es uno de los ciclistas colombianos que ha confirmado su presencia en la próxima edición de la Vuelta a España, última grande del año que se llevará a cabo entre el 23 de agosto y 14 de septiembre. La Vuelta a Burgos era su carrera ante sala a la competencia de tres semanas.

Tras su retiro por la caída que sufrió, se espera que el Movistar y el mismo Nairo den un reporte sobre la condición física del colombiano. El pedalista boyacense, campeón de la Vuelta en 2016, aún cuenta con dos semanas para recuperarse de cara a la carrera.