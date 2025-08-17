Líderes europeos acompañarán a Zelenski para hablar con Trump sobre paz en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.

“Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos”, dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que “a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca”.

El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también confirmaron su asistencia a la reunión en la Casa Blanca.

Llamada previa

Los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido organizan este domingo una videollamada de la denominada “coalición de voluntarios” en la que abordarán un plan de paz para Ucrania sin tregua previa, como propuso Donald Trump tras su cumbre con Putin.

El encuentro en Alaska entre Trump y Putin, que se esperaba crucial para Ucrania y Europa, terminó siendo el gran regreso del presidente ruso a la escena internacional, sin que ello se tradujera en un alto al fuego o nuevas sanciones contra Rusia.

El presidente estadounidense apoya incluso una propuesta de Rusia para reforzar su presencia en el este de Ucrania, según indicó a AFP un responsable conocedor de las conversaciones telefónicas entre el magnate republicano y los líderes europeos.

Putin “pide de hecho que Ucrania abandone el Donbás” y, por lo tanto, ceda totalmente este territorio que agrupa las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, agregó la fuente, que también mencionó una propuesta para congelar la línea del frente en las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia.

Garantías de seguridad

Zelenski estará en Bruselas para sumarse a la reunión. Según los diplomáticos, los participantes deberían abordar el tema de las garantías de seguridad que se concederían a Kiev en el marco de un posible acuerdo de paz.

Trump mencionó una garantía de seguridad para Ucrania similar a la del artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, considerada por el Kremlin como una amenaza existencial que se extiende hasta sus fronteras.

Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se trataría primero de definir “una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, dispuestos a actuar si vuelve a ser atacada”.

Cumbre tripartita

Tres años y medio después del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo casi toda la región de Lugansk y gran parte de la vecina Donetsk, donde su avance se ha acelerado.

El abandono por parte de Trump de la necesidad de una tregua inmediata parece favorecer a Putin, quien quiere negociar directamente un acuerdo global y definitivo. Para Kiev y sus aliados europeos, Rusia pretende así ganar tiempo para continuar su ofensiva y ampliar sus conquistas territoriales.

Para Trump, sin embargo, es “la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania”, según afirmó en su red Truth Social.

“Un simple acuerdo de alto al fuego (...) a menudo no se cumple”, insistió el mandatario, quien antes de la cumbre en Alaska había amenazado a Moscú con “consecuencias muy graves” si no cesaban las hostilidades.

Trump también sugirió la posibilidad de celebrar una cumbre tripartita con Putin y Zelenski si “todo va bien” cuando reciba al mandatario ucraniano, seis meses después de haberlo humillado junto a su vicepresidente en la Casa Blanca, en una escena que consternó a muchos aliados europeos.