Isabel Zuleta anunció acciones legales tras ser vinculada a amenazas contra el alcalde de Medellín

Medellín

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, anunció que emprenderá acciones por injuria y calumnia, luego de las acusaciones en su contra por su presunta responsabilidad en amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y algunos concejales de la ciudad.

El pronunciamiento se hizo luego de que el concejal Alejandro de Bedout aseguró que Zuleta tendría “responsabilidad política” en caso de que ocurriera algún atentado contra Gutiérrez, y a los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, a quienes mencionó como posibles objetivos.

Según De Bedout, desde la cárcel de Itagüí, donde la congresista coordina las mesas de paz urbana, se estarían planeando reuniones y dando órdenes relacionadas con estos hechos.

“Si cualquier cosa le llega a pasar a Andrés Tobón, a Claudia Carrasquilla, al alcalde Federico Gutiérrez, hay responsabilidad política de Isabel Zuleta, la reina de la cárcel de Itagüí. Ella es la coordinadora de las mesas de conversación sociojurídicas en la cárcel de Itagüí, de donde están saliendo las órdenes y se están haciendo las reuniones para planear posiblemente los atentados. Ella está alcahueteando y también está posiblemente dejando que eso suceda, desde ahí que nos amedrenten a nosotros”, expresó el concejal a través de un video publicado en redes social.

Frente a estas declaraciones, la senadora respondió en su cuenta de X: “Otra injuria y calumnia sobre la que actuaré, no solo no tengo nada que ver con ningún delito de los que denuncian sino que esta persecución basada en falsas acusaciones lo único que buscan es atacar la posibilidad del proceso de paz urbana, les angustia la paz porque viven de la guerra”.

La senadora insistió en que las afirmaciones en su contra corresponden a una persecución política que pretende deslegitimar el proceso de paz urbana que promueve desde distintos escenarios.

Ante su pronunciamiento, el concejal Alejandro De Bedout publicó: “Senadora, actúe como quiera, ojalá sea jurídicamente, solo le pido que no me mande a matar o a quemar con sus amigos de la cárcel de Itagüí”.

Detalles de las amenazas

De acuerdo con la información entregada por el Concejo de Medellín, las intimidaciones habrían sido planeadas por los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, en alianza con la llamada Oficina a través de alias ‘Douglas’ y alias ‘Pesebre’.

Un informante de la Fiscalía, recluido en la cárcel de Cómbita, habría revelado que se estaría ofreciendo hasta 8 millones de dólares para atentar contra Federico Gutiérrez, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y los concejales Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, y Andrés Tobón, del partido Creemos.