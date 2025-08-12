No nos vamos a dejar intimidar y seguiremos dando la lucha en contra de los ilegales: alcalde Fico

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al supuesto plan que descubrieron las autoridades para atentar contra é l, el secretario de la concejala Claudia Carrasquilla y el concejal Andrés Tobón.

El mandatario manifestó que, pese al ataque que se estaría organizando para atentar contra ellos por parte de las disidencias en alianza con grupos ilegales del Valle de Aburrá, seguirá trabajando sin dejarse atemorizar, además, porque recuerda que este tipo de alertas no son las primeras.

“Y nosotros vamos de la mano de Dios y de la mano de nuestra fuerza pública, que tanto queremos, a quienes les agradezco. A nuestra policía, a nuestro ejército, que son quienes nos acompañan. Seguiremos en los barrios, no dejaré de ir a los barrios, no nos vamos a dejar intimidar. Seguiremos dando la lucha en contra de las estructuras criminales”.

El mandatario también criticó que el año pasado, cuando denunció otra amenaza de atentado, según él, el gobierno nacional le desmontó el esquema de seguridad hasta en un 60%.

“Pero yo tengo una cosa clara. Nosotros no nos vamos a callar. Yo no les tengo miedo. Nosotros vamos a seguir enfrentando a Petro y a las estructuras criminales. Vamos a seguir enfrentando a Petro y a sus aliados, que son las estructuras criminales”.

Además, agregó que lo que busca es que el refuerzo de seguridad sea en los barrios y para la ciudadanía en todos los sectores, urbanos y rurales.