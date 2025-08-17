Cómo preparar lomo al trapo perfecto, jugoso y en el punto: tiempo de cocción y tela // Caracol Radio

El lomo al trapo es una de las recetas de mayor tradición de la gastronomía colombiana. Su preparación, aunque parece sencilla a primera vista, requiere atención en el tiempo de cocción y en la tela utilizada, dos aspectos que marcan la diferencia entre un resultado seco y uno realmente jugoso, suave y lleno de sabor.

En esta guía le contamos paso a paso cómo hacer lomo al trapo perfecto, qué tipo de tela usar, cuánto tiempo debes cocinarlo y algunos consejos para lograr el punto de cocción ideal.

¿Qué es el lomo al trapo?

El lomo al trapo es un método de cocción que consiste en envolver un corte entero de lomo de res en una capa de sal gruesa y tela de algodón, para luego llevarlo directamente al fuego o al carbón. Este estilo único no solo concentra los jugos de la carne, sino que crea una corteza que protege el interior y potencia los sabores naturales de la res.

Le puede interesar: Wish Dish, campaña que vincula restaurantes para cumplir deseos de niños con enfermedades

Ingredientes básicos para el lomo al trapo

Antes de iniciar la preparación, debe contar con los siguientes ingredientes:

1 lomo de res completo (aprox. 1 a 1,5 kilos)

2 a 3 kilos de sal gruesa

Tela de algodón 100 % (tipo manta o lienzo, sin estampados ni químicos)

Hilo de cocina o cuerda resistente

Carbón o leña para la cocción

La importancia de la tela en el lomo al trapo

Uno de los secretos para un lomo al trapo jugoso y perfecto está en la elección de la tela.

Usa algodón puro , limpio y sin tintes.

, limpio y sin tintes. Se recomienda evitar telas sintéticas o con impresiones, ya que al contacto con el calor podrían liberar sustancias tóxicas.

Antes de envolver el lomo, se debe humedecer la tela con agua o vino para que se adhiera bien la sal y no se queme demasiado rápido.

La tela cumple la función de “horno natural” y mantiene la humedad dentro y evita que la carne se reseque.

Lea también: Congreso de la ANDI: nuevos modelos de negocio y crecimiento económico

Tiempo de cocción del lomo al trapo

El tiempo de cocción dependerá del peso del lomo y del nivel de fuego. Como referencia:

Para un lomo de 1 kilo , el tiempo ideal es de 35 a 40 minutos .

, el tiempo ideal es de . Si el lomo pesa más de 1,5 kilos, puede necesitar entre 45 y 55 minutos .

. Es recomendable girarlo cada 15 minutos para lograr una cocción pareja.

Cuando retires el lomo del fuego, deja que repose unos 10 minutos antes de cortarlo, así los jugos se distribuyen de manera uniforme y la carne queda más tierna.

Paso a paso: cómo preparar el lomo al trapo perfecto

Extienda la tela y cúbrala con una capa gruesa de sal. Coloque el lomo en el centro y envuélvalo bien con la tela. Amarre con hilo de cocina para que no se abra durante la cocción. Lleve el paquete directamente al carbón o a la parrilla con buena brasa. Cocine según el peso del lomo (entre 35 y 50 minutos). Retire, deje reposar y corte con cuidado la tela endurecida por la sal.

Al abrirlo, encontrarás una carne roja al punto, jugosa y con un sabor único.

Consejos para un lomo al trapo jugoso y en su punto

Si lo quiere término medio , espere entre 35-40 minutos de cocción.

, espere entre 35-40 minutos de cocción. Para un término tres cuartos , se aconseja esperar entre 45-50 minutos.

, se aconseja esperar entre 45-50 minutos. No retire la sal durante la cocción; este crea la costra protectora.

Acompañe con papas criollas asadas, guacamole o una ensalada fresca.

Lea también: Economía colombiana creció 2.1% en segundo trimestre de 2025, según el DANE

El lomo al trapo: tradición y sabor colombiano

Este plato, originario de regiones como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, se ha convertido en un clásico de reuniones familiares, asados y celebraciones. Su preparación es todo un espectáculo: desde el momento en que se envuelve la carne hasta el instante en que se rompe la costra de sal y tela frente a los invitados.

El lomo al trapo perfecto no solo es cuestión de técnica, sino de paciencia y cariño en la preparación. Con los consejos de tiempo de cocción y el uso correcto de la tela, lograrás una carne jugosa, tierna y en el punto ideal para disfrutar con familiares y amigos.