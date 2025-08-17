Wish Dish, campaña que vincula restaurantes para cumplir deseos de niños con enfermedades

Wish Dish, es una iniciativa que permite disfrutar de la comida por la sonrisa de niños de 13 a 17 años con enfermedades graves, cumpliendo así sus deseos. Se trata de una estrategia que vincula a 43 restaurantes, los cuales donan un porcentaje de las ganancias obtenidas para apoyar los sueños de estos niños.

Restaurantes como lo son Amor Perfecto, Bubu Burger, Amarti, Shamua, Apache, Famiglia, Thai’s Cream, Buenvivir, Bukë, Casa Palermo, Celestina, Chicanos, El Pórtico, Emilia Grace, Fernández Fernández, Harry Sasso, Ísola, Click Clack Kitchen Bogotá, Click Clack Kitchen Medellín, Kling Cake, Kumiko Tei, La Deriva, La Divina Salumería, La Galiet, La Taquería, Le Roi Bistrot, Luna, Masa, Movich Cartagena, Myrian Camhi, Náufrago, Poke, Randys, Restaurante Arcos – Universidad de La Sabana, Restaurante Escuela – Universidad de La Sabana, Río, Semolina, Taquería Popular, The Cheese Wheel, Tres Cuatro Cinco y Wabbu Waffle Burbuja se unieron a esta campaña.

Juana Rojas Mayol, CEO de Make-A-Wish habló en A Vivir Que Son Dos Días e invitó a todas las personas que quieran sumarse a la causa a hacerlo a través de la compra de los platos seleccionados. Solo hay que pedir en cualquiera de los restaurantes mencionados anteriormente el plato Wish Dish o el Plato con Propósito, y de esta manera se contribuye a brindar felicidad y esperanza a los niños.

Esta campaña se está llevando a cabo en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena y Manizales, y está dispuesta a beneficiar a todos los niños de Colombia.