Buscan a Valeria Afanador, niña de 5 años desaparecida en la vereda Río Frío de Cajicá

Colombia

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajicá informó que la menor, de 5 años y con síndrome de Down, fue reportada como desaparecida hacia las 10:30 de la mañana en la vereda Río Frío.

Según el comunicado de la institución educativa, “las cámaras de seguridad registraron que la estudiante Valeria Afanador Cárdenas ingresó a la zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío”. El colegio señaló que no hay registro de su regreso por el mismo punto.

Protocolo activado

El Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudia la menor, detalló que:

Activó el protocolo interno de búsqueda con brigadistas como primeros respondientes.

Informó de inmediato a los padres de la estudiante.

Notificó y solicitó apoyo a las autoridades competentes.

La rectora, Sonia Ochoa Daza, pidió a la comunidad “evitar difundir rumores o información no confirmada, para no entorpecer la búsqueda ni generar desinformación”.

Operativo interinstitucional

Bomberos de Cajicá solicitaron apoyo a la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, que activó unidades de Zipaquirá con equipo K9, así como bomberos de Chocontá, Sopó y Tabio. También se sumó la Policía Nacional y habitantes del sector.

Se informó que la menor vestía el uniforme del Gimnasio Campestre Los Laureles al momento de su desaparición.

Llamado a la comunidad

Las autoridades piden que cualquier información sobre el paradero de Valeria sea reportada de inmediato a la Policía Nacional o a las líneas oficiales de emergencia.

“Nuestro compromiso y prioridad en este momento es la seguridad de nuestra estudiante y el acompañamiento a su familia”, puntualizó el colegio.