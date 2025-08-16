Economía

Trabajo en Bogotá: 611 empleos disponibles para jóvenes con sueldos de hasta 4 salarios mínimos

Jóvenes entre 18 y 28 años podrán postularse a 611 vacantes de Talento Capital, con sueldos de hasta 4 salarios mínimos.

Ricardo Parra

La estrategia Talento Capital, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), abrió 611 vacantes laborales disponibles hasta el sábado 16 de agosto de 2025, de las cuales 530 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años.

Las vacantes disponibles incluyen oportunidades para niveles técnicos, tecnológicos y profesionales, con y sin experiencia previa, en sectores como servicios, comercio y tecnología. Los salarios oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del cargo y del perfil del aspirante.

Cargos y sectores con más vacantes

La convocatoria ofrece una amplia variedad de opciones para quienes buscan empleo formal en Bogotá. Entre los perfiles con mayor cantidad de vacantes se encuentran:

  • Asesor comercial (punto de venta, externo, inmobiliario, ferretero, tecnología).
  • Auxiliar de bodega u operativo, con y sin licencia C2.
  • Operarios de producción y de planta.
  • Médico general.
  • Desarrollador web junior.
  • Abogado y abogado junior.
  • Meseros y camareros sin experiencia.
  • Estilistas y auxiliares de camarería.
  • Técnico de mantenimiento y auxiliar contable.
  • Agentes call center y asesores de cobranza.
  • Perfiles en tecnología: IT finance analyst, BI developer, database administrator y application support analyst.

Esta lista de vacantes cuenta con diversos requisitos específicos, no obstante, la formación académica que exige va desde la formación básica, hasta títulos universitarios.

¿Cómo postularse a las vacantes en Bogotá?

Para aplicar, los interesados deben:

  1. Registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co.
  2. Completar su hoja de vida en la plataforma.
  3. Postularse a las vacantes de su interés.

Además, quienes necesiten acompañamiento presencial pueden acercarse a la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Allí podrán recibir orientación para mejorar su perfil laboral, elaborar una hoja de vida efectiva y fortalecer habilidades como la comunicación y el liderazgo.

Más beneficios para los buscadores de empleo

La estrategia Talento Capital no solo conecta a los jóvenes con empresas de la ciudad, también brinda acceso a:

  • Cursos gratuitos y certificables.
  • Orientación en procesos de selección.
  • Acompañamiento en entrevistas de trabajo.
  • Canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” con actualizaciones permanentes sobre nuevas vacantes y convocatorias.

Una oportunidad para jóvenes en Bogotá

Con esta convocatoria, la SDDE busca impulsar la generación de empleo digno y brindar a los jóvenes mejores condiciones laborales y oportunidades reales de crecimiento.

¿Cómo va la tasa de desempleo juvenil en Bogotá este 2025?

De acuerdo a la Cámara de Comercio de la capital del país, durante el trimestre que oscila entre los meses de marzo y mayo, la tasa de desempleo juvenil fue del 15.%, cifra que contrasta con el 8.7% de desempleo general en el país y el 8.3% de la población capitalina; esto implica que los jóvenes son los más afectados por el desempleo; razón por la que desde el Gobierno se implementan este tipo de ofertas laborales.

