DANE abre convocatoria con 760 vacantes en agosto de 2025: estos son los perfiles y salarios
La convocatoria estará disponible en 36 municipios de Colombia hasta el 11 de agosto. Conozca los roles y requisitos para aplicar:
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), habilitó una Invitación Pública (No. 010 de 2025) para reclutar 760 personas que se unirá a su equipo a través del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).
Esta iniciativa busca fortalecer la recolección de información en la temática social, enfocándose en Hogares y Micronegocios en 36 municipios de Colombia.
Los roles disponibles incluyen 506 Encuestadores, 193 Supervisores de campo y 61 Coordinadores de campo. Los seleccionados desempeñarán un papel crucial en la obtención de datos relevantes para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas a nivel nacional.
Las personas interesadas en participar de la convocatoria tienen hasta el 11 de agosto de 2025 para inscribir a través del sitio web del BPSO: http://bpso.dane.gov.co: http://bpso.dane.gov.co. La fecha estimada para el inicio del operativo es el octubre 6 de 2025.
A continuación detalles los perfiles requeridos y salario para cada rol del BPSO:
Coordinador de campo: 59
- Título de formación tecnológica y veintidós (22) meses de experiencia laboral relacionada.
- Aprobación de siete (7) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.
- Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario y doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000
Coordinador de campo (San Andrés – isla): 2
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título profesional.
- Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
- Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000
Encuestador (rural): 156
- Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación técnica profesional.
- Título de formación tecnológica.
- Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000
Encuestador (urbano): 342
- Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación técnica profesional.
- Título de formación tecnológica.
- Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000
Encuestador urbano (San Andrés – isla): 8
- Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
- Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000
Supervisor de campo (rural): 58
- Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000
Supervisor de campo (urbano): 132
- Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000
Supervisor de campo urbano (San Andrés – isla): 3
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título profesional.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
- Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000