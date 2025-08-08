Actualidad

DANE abre convocatoria con 760 vacantes en agosto de 2025: estos son los perfiles y salarios

La convocatoria estará disponible en 36 municipios de Colombia hasta el 11 de agosto. Conozca los roles y requisitos para aplicar:

Maria José Castro

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), habilitó una Invitación Pública (No. 010 de 2025) para reclutar 760 personas que se unirá a su equipo a través del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).

Esta iniciativa busca fortalecer la recolección de información en la temática social, enfocándose en Hogares y Micronegocios en 36 municipios de Colombia.

Los roles disponibles incluyen 506 Encuestadores, 193 Supervisores de campo y 61 Coordinadores de campo. Los seleccionados desempeñarán un papel crucial en la obtención de datos relevantes para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas a nivel nacional.

Las personas interesadas en participar de la convocatoria tienen hasta el 11 de agosto de 2025 para inscribir a través del sitio web del BPSO: http://bpso.dane.gov.co: http://bpso.dane.gov.co. La fecha estimada para el inicio del operativo es el octubre 6 de 2025.

A continuación detalles los perfiles requeridos y salario para cada rol del BPSO:

Coordinador de campo: 59

  • Título de formación tecnológica y veintidós (22) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Aprobación de siete (7) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario y doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000

Coordinador de campo (San Andrés – isla): 2

  • Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Título profesional.
  • Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
  • Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000

Encuestador (rural): 156

  • Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Título de formación técnica profesional.
  • Título de formación tecnológica.
  • Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000

Encuestador (urbano): 342

  • Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Título de formación técnica profesional.
  • Título de formación tecnológica.
  • Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000

Encuestador urbano (San Andrés – isla): 8

  • Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
  • Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000

Supervisor de campo (rural): 58

  • Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000

Supervisor de campo (urbano): 132

  • Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000

Supervisor de campo urbano (San Andrés – isla): 3

  • Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
  • Título profesional.
  • Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
  • Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000

