Los diez trabajos que podrían desaparecer en cinco años: la inteligencia artificial los reemplazará

El uso de la inteligencia artificial se ha expandido en los últimos años en muchas partes del mundo debido a los beneficios que brinda para llevar a cabo diferentes tareas, ya sea en el trabajo, en la universidad o incluso en la vida diaria.

Sin embargo, esto también se ha convertido en una amenaza a nivel laboral, ya que hay quienes consideran que las herramientas de inteligencia artificial podrían sustituir lo que hacen los humanos, especialmente en actividades que son consideradas repetitivas o automáticas, por lo que consideran que estas labores tarde o temprano llegarán a su fin.

Por tal motivo, las personas han tenido que reinventarse en sus trabajos a fin de adquirir otras capacidades que le permitan adaptarse a los cambios que puede generar esta tecnología en el mundo al margen de que el liderazgo, la creatividad y la inteligencia emocional siguen siendo propias del Ser Humano y no serán reemplazadas por una máquina.

Este panorama hace que algunos empleos puedan sobrevivir con respecto a otros sin importar los avances tecnológicos. Entretanto, un estudio realizado por LiveCareerUK y McKinsey apunta los diez que podrían desaparecer en los próximos cinco años.

Procesador de datos

El estudio asegura que si una persona logra formarse en análisis y manejo de bases de datos, podrá aportar información con contenido estratégico que será de suma importancia para su organización.

Teleoperador

Para esta clase de empleos, lo más recomendable es capacitarse en servicio al cliente avanzado con tal de brindar una atención más personalizada al consumidor más allá de que existen diferentes canales que cumplen una función similar.

Representante de servicio al cliente

Al igual que en el caso anterior, tener una formación avanzada en atención al cliente no solamente contribuirá a solucionar los requerimientos de los usuarios, sino que también llevará a ofrecer un servicio más personalizado y empático.

Cajero de comercios minoristas

De acuerdo al estudio, este trabajo no se limita solamente a atender la caja, ya que también es importante tener conocimientos técnicos en el sector minorista que estén orientados al pensamiento estratégico

Corrector de estilo

En este caso, un corrector de estilo puede optar por tareas de redacción más complejas como narrativa de marca o planificación de campañas para que su trabajo no sea reemplazado por la inteligencia artificial.

Asistente legal y paralegal

Este es uno de los trabajos que podría complementarse con la inteligencia artificial si un profesional en derecho logra combinar sus conocimientos jurídicos con el uso de herramientas de automatización.

Contador

El contador no solamente debe basarse en el procesamiento de cifras y números, sino que también puede adquirir conocimientos en análisis financiero y asesoría estratégica para que su trabajo conlleve a una toma efectiva de decisiones estratégicas.

Auxiliar de restaurantes y comida rápida

Este grupo de empleados puede lograr un impacto significativo en sus sitios de trabajo si aportan a través del liderazgo, la innovación y la creatividad aun cuando la cocina se automatice.

Trabajador de depósito

Un trabajador de depósito puede contribuir en la supervisión, optimización y supervisión de sistemas automatizados, por lo que se requiere tener conocimientos en logística avanzada.

Analista de mercados

Esta labor no solamente se centra en la recolección de información, sino que esta debe contribuir a tomar decisiones estratégicas; por lo tanto, resulta fundamental adquirir conocimientos en análisis de negocios.