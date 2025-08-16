CIDH pide a Colombia garantizar seguridad a líderes políticos tras muerte de Miguel Uribe

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la situación de seguridad para líderes políticos y comunitarios en Colombia tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

En su declaración, la CIDH expresó “su condena y profundo pesar por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocasionado por un ataque armado en su contra”.

En este llamado, la CIDH señaló que es clave que el Estado colombiano garantice “la seguridad de las personas con liderazgo político en todo el territorio nacional”.

“La Comisión urge al Estado colombiano a actuar con diligencia para investigar, juzgar y sancionar este y otros actos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunitario”, indica el comunicado en el que también llaman a fortalecer las líneas investigativas del atentado a Uribe Turbay.

Para la Comisión, es clave continuar las investigaciones rápidamente dado que “combatir la impunidad es fundamental para prevenir la repetición de hechos similares y garantizar el ejercicio seguro de los derechos políticos”.

Violencia persistente

La CIDH alerta que el asesinato de Uribe Turbay “refleja la persistencia de la violencia política en Colombia, que continúa afectando a personas con liderazgo político, social y comunitario, así como a partidos y a la sociedad en general”.

La Comisión señala que este panorama es preocupante de cara al proceso electoral del 2026 por lo que se pide reforzar toda la protección “de liderazgos y garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia para la participación democrática”.

El comunicado cierra solicitando reducir “la confrontación y polarización política, y a privilegiar el diálogo, los consensos y soluciones efectivas a los retos del país, fortaleciendo el Estado Social de Derecho y el sistema democrático establecidos en la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016″.