Centro Democrático convocó a un nuevo homenaje en honor a Miguel Uribe Turbay

Colombia

El partido Centro Democrático, al que pertenecía el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, convocó a los colombianos a participar este domingo 17 de agosto en diversas jornadas nacionales de oración en su homenaje.

Gabriel Vallejo director del Centro Democrático expresó “Quiero invitar a los colombianos para que este domingo 17 de agosto, en todos los rincones del país, nos unamos en oración por Miguel Uribe Turbay, por Colombia y por nuestra democracia”

Las ceremonias religiosas se realizarán en distintas parroquias y templos del país como un acto de fe, unidad y solidaridad con su familia, además de pedir por la paz en Colombia.

Las eucaristías se celebrarán de manera simultánea en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Montería, Neiva, entre otras, en horarios que oscilarán entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.