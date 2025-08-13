Esta guerra tiene culpables; tenemos que plantar cara y decir no más: padre de Miguel Uribe Turbay

En el funeral del senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, expresó un profundo dolor al revivir una tragedia que marcó su vida.

Hace 34 años, la violencia le arrebató a su esposa, Diana Turbay, y tuvo que darle a su hijo de 4 años la dolorosa noticia de su asesinato.

Desde las palabras de Londoño, en la actualidad, esa misma violencia le quitó a ese niño convertido en un “hombre bueno, esposo, padre ejemplar y líder valiente”: Miguel Uribe Turbay.

Del mismo modo, Londoño sostuvo que se repitió la historia cuando debió decirle a su nieto Alejandro, de la misma edad que tenía Miguel Uribe Turbay entonces, que este fue asesinado.

El padre del senador agradeció las plegarias de millones de personas y destacó que su hijo logró unir a colombianos de todos los colores políticos en una misma fe.

En desarrollo...