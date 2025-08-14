Mineducación advierte que ha tenido que reubicar estudiantes y profesores por el conflicto armado

El Ministerio de Educación anunció que ha garantizado la reubicación de estudiantes y profesores de colegios afectados por el conflicto armado en el sur del país, para que continúen con sus clases de manera normal.

Fue el mismo ministro Daniel Rojas, desde Barranquilla, quien ha dicho que la entidad ha supervisado cada una de las reubicaciones, especialmente en el Catatumbo y el Cauca, las zonas más afectadas por los enfrentamientos.

Zonas afectadas

“En el Catatumbo el reporte que tengo es que se ha garantizado la reubicación tanto de niños como de maestros en los colegios de la región y que hoy imparten clases de manera normal e incluso iniciamos obras de infraestructura en colegios que han sido afectados”, dijo Rojas.

Sobre la situación en en la región de El Plateado y el Cañón del Micay, en Cauca, indicó que también han realizado el mismo procedimiento e “iniciamos por primera vez en la historia de oferta de educación superior en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata”.

Las declaraciones del ministro Rojas fue durante una audiencia pública sobre educación en Puerto Colombia, Atlántico.