¿Universidad Autónoma del Caribe será pública?: esto dice Mineducación

Desde Puerto Colombia, Atlántico, el ministro de Educación, Daniel Rojas, negó que exista alguna intención por parte del Gobierno nacional de convertir a la Universidad Autónoma del Caribe en una universidad pública, descartando los temores expuestos por el Sindicato de Trabajadores de la institución (SintraUAC), que recientemente alertó sobre una supuesta intención de estatización por parte de la rectoría.

La afirmación la hizo el alto funcionario en medio de una audiencia pública sobre la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para establecer el mecanismo con el que se incrementan los recursos destinados por la Nación a las universidades públicas del país.

Cabe mencionar que Caracol Radio había realizado esta consulta de una posibilidad de transformar la institución en una universidad pública, pero no recibió una respuesta por parte del alma mater.

“No está en la agenda administrativa”

“No, eso es algo que han dicho algunas personas, pero que no tiene ningún eco al interior del Ministerio (...) Estatizar la universidad no está en la agenda administrativa”, afirmó el ministro Rojas, al ser consultado sobre el futuro de la institución educativa, que actualmente se encuentra bajo supervisión especial.

Rojas explicó que la universidad aún debe presentar reportes finales sobre el avance de dichas medidas.

“La Universidad Autónoma del Caribe está cumpliendo en este momento con algunas medidas y se le hace seguimiento al avance de esas medidas desde el Ministerio”, señaló.

Sobre la continuidad de la intervención, aclaró que esta dependerá del cumplimiento del plan de acción: “Se pueden prolongar o suspender conforme al informe que se presente”.

La evaluación no depende de nombres

Sobre la dirección actual de la universidad, el ministro enfatizó que el enfoque del Ministerio no está en las personas, sino en los resultados.

“Más allá de quiénes sean los rectores o rectoras de las instituciones, hay unas medidas, hay unos planes de acción que deben cumplir. Y si se cumplen, perfecto, seguimos adelante. Si no se cumplen, entonces le toca al Ministerio tener las medidas también que corresponden”, concluyó.

La Universidad Autónoma del Caribe continúa bajo observación del ministerio mientras se evalúa si las condiciones establecidas para su recuperación institucional se están cumpliendo.