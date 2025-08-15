¿No puede ir a La Casa Grande del Pacífico? Descubre otros lugares donde vivir el Petronio

El Petronio Álvarez ha expandido su alcance, llegando a varios espacios de la ciudad. La Casa Grande del Pacífico, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, no es la única opción para disfrutar del Festival. Ahora, se pueden vivir experiencias de la cultura afrocolombiana en lugares como La Plaza de Cayzedo, El Bulevar del Río, El Bulevar de Oriente, varios centros comerciales y en universidades.

Además, sobre el Petronio hay experiencias culturales en todo el territorio nacional, “Tenemos musicalidad en todo el país con sonidos del Pacífico, tenemos una hermandad entre los cuatro departamentos del Pacífico Colombiano para hacer una construcción colectiva donde entendemos el potencial y la riqueza cultural, salvaguardando las tradiciones que van desde la música, la danza y las artesanías”, expresó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

“Están todos bienvenidos a La Casa Grande Del Pacífico, los portadores y portadoras que hacen su mayor esfuerzo, muestran su talento, desde: los sabores, los colores, las historias y el gran sentido familiar que nos conecta. Los invito a que vengan y disfrutemos de nuestro festival Petronio Álvarez” agregó Higidio.

Por último, con estas actividades, el Petronio Álvarez reafirma su papel como uno de los principales eventos de la cultura del Pacífico colombiano, acercando sus tradiciones a públicos diversos.