¿Va a asistir al Petronio Álvarez? Esto debe saber

Hoy comienza el Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, con una gran diversidad de artes y tradiciones de las comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano, entre ellas: artesanías, moda, agrupaciones musicales, comidas y bebidas ancestrales, y mucho más.

¿Por qué se llama Petronio Álvarez?

Nacido en Buenaventura en 1914, Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero trabajó como aguatero y maquinista en la locomotora “La Palmera” del Ferrocarril del Pacífico, donde se permitió recorrer el Litoral Pacífico. En este, compuso canciones y trovas que narraban la vida cotidiana y la naturaleza, que le cantaba a sus compañeros. Estas canciones de diversos géneros como: el currulao, el bambuco, los huapangos y sones, reflejaban la cultura afrocolombiana. Debido a esto en 1997, 31 años después de su muerte, se fundó el festival que lo conmemora llevando su nombre. Este celebra y resalta la diversidad étnica, cultural y musical del Pacífico colombiano y se celebra anualmente en la ciudad de Cali.

Desde hoy se puede acudir y disfrutar del festival en su edición número 29. Para que pueda agendarse y visite este evento a continuación podrá ver la programación del día:

Escenario principal: Inicio 7:00 PM

- Ensamble de Músicas del Norte del Cauca

- Huellas Petronto

- IUIPC- DANZA

Raíces de agua canto y encanto.

- Son Familia

- Semblanzas del Rio Guapi

- Pacífico Libre

Cocinas tradicionales:

12.00 p.m.

Conversatoria: Taller de recetas tradicionales con ingredientes poco convencionales propios de Timbiquí y la cuenca del río Saija.

Gobernación del Cauca

1:00 p.m.

Demostrativo: Prácticas culinarias utilizadas por las partes afro del Cauca como parte del cuidado durante el embarazo, el parto y el posparto.

Gobernación del Cauca

2:20 p.m.

Presentación musical: Los Bogas de Pacífico

3:00 p.m.

Demostrativo: La conservación de la cocina tradicional afro caucana. / Gobernación del Cauca

4:00 p.m.

Homenaje: Maestra Maura De Cadas (Q.E.P.D)

4:45 P.m. Demostrativo:

Hipólito de Ciudad Limpia

5:20 p.m. Presentación musical

Asociación Cultural Ritmo Caleño

Bebidas autóctonas, mecatos, dulces y refrescos:

HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

12:00 p.m.

Conversatorio: Protección y conservación del viche desde los territorios de producción del Cauca

1:00 p.m.

Conversatorio: Entre vicheros

2:20 p.m.

Presentación Musical: Resplandecer Nariñense

3:00 p.m.

Conversatorio: Entre vicheros

4:00 p.m.

Conversatorio: Paisaje cultural vichero

5:20 p.m.

Presentación de Danza: Grupo Adulto Mayor Tradiciones Folclóricas

Artesanías, luthería y estética del pacífico:

HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

2:00 p.m.

Conversatorio: Medicina ancestral asociada al cuidado de la piel y el cabello.

Productos naturales para el cuidado del cabello afro, elaborados con frutas y plantas tradicionales

3:00 p.m.

Demostrativo: Desafíos y evolución de la moda afrocolombiana “La artesanía como moda e identidad cultural”

4:00 p.m.

PASARELA:Diseñadores representativos del Departamento del Cauca

Quilombo pedagógico y caserío pacífico:

10:00 a.m. a 12: 00 p.m.

Experiencia: Haceres de la medicina ancestral.

Muestra Artística: Semillero de creación Urdimbres Libertarias. Institución Etnoeducauva Cabriel Garcia Márquez

Experiencia: Memoria colectiva en reciprocidad con enfoque etnico

Muestra Artística: Bochinche: alguien ha muerto. Institucion Etnoeducativa Santa Rosa

Muestra Artística: Pance es Pacífico, Institución Etnoeducativa Pance

Experiencia: Un eco ancestral. Explorando la resistencia africana a través del arte y la música. Institucion Etnoeducativa Vicente Borrero Costa

1:00 p.m. ABC Musica del Cauca Presentación

musical Cantadores del Pacifico de Guapi

2.00 p.m. Economías y cultura: ¿De qué se vive en el Pacífico?

3.00 p.m. Artes en el Pacífico: Danza

4:00 p.m. Cultura y recursos naturales: Agua ríos y mar

5:00 p.m. Patrimonio Cultural: Partería tradicional

6:00 p.m. Presentación de danza: Colectivo cultural Alma Viva