¿Va a asistir al Petronio Álvarez? Esto debe saber
Programación del Petronio Álvarez para el miércoles 13 de agosto
Hoy comienza el Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, con una gran diversidad de artes y tradiciones de las comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano, entre ellas: artesanías, moda, agrupaciones musicales, comidas y bebidas ancestrales, y mucho más.
¿Por qué se llama Petronio Álvarez?
Nacido en Buenaventura en 1914, Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero trabajó como aguatero y maquinista en la locomotora “La Palmera” del Ferrocarril del Pacífico, donde se permitió recorrer el Litoral Pacífico. En este, compuso canciones y trovas que narraban la vida cotidiana y la naturaleza, que le cantaba a sus compañeros. Estas canciones de diversos géneros como: el currulao, el bambuco, los huapangos y sones, reflejaban la cultura afrocolombiana. Debido a esto en 1997, 31 años después de su muerte, se fundó el festival que lo conmemora llevando su nombre. Este celebra y resalta la diversidad étnica, cultural y musical del Pacífico colombiano y se celebra anualmente en la ciudad de Cali.
Desde hoy se puede acudir y disfrutar del festival en su edición número 29. Para que pueda agendarse y visite este evento a continuación podrá ver la programación del día:
Escenario principal: Inicio 7:00 PM
- Ensamble de Músicas del Norte del Cauca
- Huellas Petronto
- IUIPC- DANZA
Raíces de agua canto y encanto.
- Son Familia
- Semblanzas del Rio Guapi
- Pacífico Libre
Cocinas tradicionales:
12.00 p.m.
Conversatoria: Taller de recetas tradicionales con ingredientes poco convencionales propios de Timbiquí y la cuenca del río Saija.
Gobernación del Cauca
1:00 p.m.
Demostrativo: Prácticas culinarias utilizadas por las partes afro del Cauca como parte del cuidado durante el embarazo, el parto y el posparto.
Gobernación del Cauca
2:20 p.m.
Presentación musical: Los Bogas de Pacífico
3:00 p.m.
Demostrativo: La conservación de la cocina tradicional afro caucana. / Gobernación del Cauca
4:00 p.m.
Homenaje: Maestra Maura De Cadas (Q.E.P.D)
4:45 P.m. Demostrativo:
Hipólito de Ciudad Limpia
5:20 p.m. Presentación musical
Asociación Cultural Ritmo Caleño
Bebidas autóctonas, mecatos, dulces y refrescos:
HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
12:00 p.m.
Conversatorio: Protección y conservación del viche desde los territorios de producción del Cauca
1:00 p.m.
Conversatorio: Entre vicheros
2:20 p.m.
Presentación Musical: Resplandecer Nariñense
3:00 p.m.
Conversatorio: Entre vicheros
4:00 p.m.
Conversatorio: Paisaje cultural vichero
5:20 p.m.
Presentación de Danza: Grupo Adulto Mayor Tradiciones Folclóricas
Artesanías, luthería y estética del pacífico:
HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
2:00 p.m.
Conversatorio: Medicina ancestral asociada al cuidado de la piel y el cabello.
Productos naturales para el cuidado del cabello afro, elaborados con frutas y plantas tradicionales
3:00 p.m.
Demostrativo: Desafíos y evolución de la moda afrocolombiana “La artesanía como moda e identidad cultural”
4:00 p.m.
PASARELA:Diseñadores representativos del Departamento del Cauca
Quilombo pedagógico y caserío pacífico:
10:00 a.m. a 12: 00 p.m.
Experiencia: Haceres de la medicina ancestral.
Muestra Artística: Semillero de creación Urdimbres Libertarias. Institución Etnoeducauva Cabriel Garcia Márquez
Experiencia: Memoria colectiva en reciprocidad con enfoque etnico
Muestra Artística: Bochinche: alguien ha muerto. Institucion Etnoeducativa Santa Rosa
Muestra Artística: Pance es Pacífico, Institución Etnoeducativa Pance
Experiencia: Un eco ancestral. Explorando la resistencia africana a través del arte y la música. Institucion Etnoeducativa Vicente Borrero Costa
1:00 p.m. ABC Musica del Cauca Presentación
musical Cantadores del Pacifico de Guapi
2.00 p.m. Economías y cultura: ¿De qué se vive en el Pacífico?
3.00 p.m. Artes en el Pacífico: Danza
4:00 p.m. Cultura y recursos naturales: Agua ríos y mar
5:00 p.m. Patrimonio Cultural: Partería tradicional
6:00 p.m. Presentación de danza: Colectivo cultural Alma Viva