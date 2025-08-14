Medellín

Medellín y Amazon Web Services firman alianza para capacitar 30.000 ciudadanos en IA

La alianza permitirá formar hasta 2027 a 30.000 mayores de edad en habilidades digitales clave, impulsando la inclusión y la empleabilidad.

Medellín, una de las ciudades sugeridas por la IA (Photo by AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images) / STR

Valeria Suárez Montoya

La Alcaldía de Medellín y Amazon Web Services (AWS) firmaron un acuerdo de entendimiento para ofrecer formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube a 30.000 personas mayores de 18 años, como parte del proyecto estratégico Estudia.

La iniciativa busca fortalecer las habilidades digitales de jóvenes y adultos, abrir nuevas oportunidades laborales y fomentar el emprendimiento en un mercado cada vez más impulsado por la tecnología. El programa estará vigente hasta finales de 2027 y pondrá a disposición de los participantes la oferta formativa global de AWS, que ya ha capacitado a más de 31 millones de personas en el mundo desde 2021.

“Este compromiso no es solo técnico, también es una apuesta por la inclusión social y tecnológica”, afirmó Américo de Paula, representante de AWS para Latinoamérica, quien destacó la importancia de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías. Según estudios citados por la compañía, quienes adquieren formación especializada en estas áreas pueden incrementar hasta en un 25% sus ingresos.

Por su parte, María Fernanda Galeano, secretaria de desarrollo económico de Medellín, señaló que los cursos estarán disponibles a través de la página web de la Alcaldía de Medellín, en la sección de Desarrollo Económico, y que se realizarán campañas de difusión para que toda la ciudadanía pueda acceder. Además, explicó que el programa incluirá eventos y retos académicos para conectar a los participantes con el sector productivo.

Medellín, reconocida por AWS como una ciudad estratégica en Colombia, será escenario de esta apuesta que combina capacitación, innovación y proyección laboral en el marco de la transformación digital de la ciudad.

