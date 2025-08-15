SENA y Alcaldía de El Carmen de Viboral inauguran Centro Agroindustrial y Artesanal

Antioquia

Con la apertura oficial del Centro Agroindustrial y Artesanal “Viveros en Formación”, el (SENA) y la Alcaldía de El Carmen de Viboral sellaron una alianza para fortalecer la economía campesina y la economía popular del municipio, ofreciendo más oportunidades de educación, empleo y emprendimiento.

La nueva sede, entregada por la administración municipal al SENA, permitirá desarrollar procesos formativos orientados a la agroindustria, la innovación y las tecnologías aplicadas al sector rural, incluyendo programas como Técnico en Manejo de Viveros, Técnico en Asistencia Administrativa, Técnico en Operación de Sistemas de Potabilización de Agua, Tecnología en Gestión Comercial de Negocios Verdes y Tecnología en Guianza Turística.

Durante el acto inaugural, Erika Pineda Hoyos, subdirectora del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, destacó que esta sede es fruto de más de un año de trabajo conjunto y que busca llegar con formación de calidad a toda la subregión del Oriente antioqueño. Por su parte, el alcalde Hugo Jiménez Cuervo resaltó la incorporación de tecnologías como el manejo de drones para agricultura de precisión, lo que potenciará el sector agropecuario local.

El evento también incluyó la presentación de maquetas para el futuro auditorio, elaboradas por aprendices del Técnico en Construcciones Sostenibles, y la entrega de certificaciones a mujeres del programa Ruta 1 CampeSENA y a participantes de procesos complementarios de implementación de zonas verdes y áreas ajardinadas.

Con este convenio, el SENA y la Alcaldía reafirman su compromiso con la formación para el trabajo, la innovación rural y el fortalecimiento económico de El Carmen de Viboral y sus municipios vecinos.