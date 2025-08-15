Medellín registra cifra histórica de participación en convocatoria de estímulos a liderazgo femenino

Medellín

La Convocatoria Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres de Medellín 2025 cerró con un récord de 638 mujeres inscritas, superando en 100 la cifra de 2024 y duplicando la de 2023. El aumento refleja el fortalecimiento del liderazgo femenino en la ciudad y la confianza en los procesos de reconocimiento que impulsa la Administración Distrital.

Las aspirantes que resulten habilitadas participarán en los Seminarios de Igualdad de Género, programados para el 30 de agosto y el 6 de septiembre, donde recibirán formación para potenciar sus liderazgos, ampliar su capacidad de incidencia y tejer redes de apoyo entre mujeres de diversas procedencias.

Posteriormente, entre el 6 y el 17 de octubre, la Alcaldía recorrerá comunas y corregimientos con 14 presentaciones tipo pitch, en las que los cinco mejores puntajes de cada categoría expondrán sus propuestas ante un jurado. Las participantes contarán con mentorías previas para fortalecer su comunicación, argumentación y presentación en público.

La convocatoria culminará en noviembre con la Gran Noche de las Mujeres, en el marco del Festival de las Mujeres, un evento que combinará arte, cultura y pedagogía para reconocer públicamente a las ganadoras y reafirmar que Medellín es una ciudad que celebra y promueve el liderazgo femenino