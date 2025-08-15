Golpe a estructura criminal ‘El Tren del Llano’ en Envigado

Envigado, Antioquia

En una operación conjunta entre la Fiscalía 71 Especializada y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, fueron capturados en Envigado Cesar Jesús Tovar Matos, alias Tutu; Yorma Alexander Avilez Arma, alias Mingui; y Dakensa Naguanagua Cisneros, alias Nagu, señalados mandos medios de la organización criminal “El Tren del Llano”.

De acuerdo con las autoridades, este grupo delictivo tenía como principal actividad el tráfico de armas y formaba parte de una estructura responsable de homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones contra el sector ganadero y agrícola en Venezuela.

Tras ingresar de manera irregular a Colombia, los capturados se establecieron en Medellín con el fin de evadir a las autoridades venezolanas y establecer vínculos con organizaciones criminales del Valle de Aburrá, para expandir sus operaciones de tráfico de armas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron más de 2.200 dólares estadounidenses y tres teléfonos celulares.

Los detenidos eran requeridos por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y tráfico ilícito de armas de guerra.