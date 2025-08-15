Centro para la Paz y la Reconciliación abre inscripciones para terminar primaria o secundaria

Antioquia

La Alcaldía de Medellín, a través del Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación (Cepar), abrió las matrículas para su programa educativo dirigido a personas que no han podido culminar sus estudios y desean prepararse para el examen de validación de primaria o secundaria.

La estrategia está orientada especialmente a poblaciones como personas pospenadas, reincorporadas, firmantes del acuerdo de paz, víctimas del conflicto armado, jóvenes vinculados al proyecto Parceras y Parceros, y a quienes, por diversas razones, no forman parte del sistema educativo formal.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad: “El Cepar abre sus puertas para quienes no han logrado validar y terminar su bachillerato. Allí los esperamos”.

El programa abarca desde primero hasta noveno grado, ofrece educación gratuita y flexible, acompañamiento psicosocial, preparación para la validación del bachillerato y un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo. En 2024, 33 jóvenes lograron graduarse gracias a esta iniciativa.

Las inscripciones pueden realizarse directamente en el Cepar o a través del correo electrónico cepar@medellin.gov.co.