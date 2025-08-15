Cae cargamento de aguardiente adulterado en operativo de la Policía en Antioquia

El Santuario, Antioquia

En el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, la Policía Nacional incautó 60 botellas de 750 mililitros de aguardiente antioqueño, tapa azul, que eran transportadas en un bus de servicio público sin los documentos que acreditaran su legalidad y procedencia.

El operativo se realizó durante un control de registro a personas y vehículos en la vía El Santuario – Caño Alegre. El valor comercial del licor incautado asciende a 3 millones de pesos. El cargamento fue dejado a disposición de Rentas Departamentales de Antioquia para el respectivo proceso administrativo.

El comandante del Departamento de Policía de Antioquia destacó que estos controles buscan prevenir el comercio y consumo de licor adulterado, proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de la ley.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Riesgos de consumir licor adulterado:

Expertos advierten que el licor adulterado puede contener sustancias peligrosas como metanol, capaz de provocar daños en el sistema nervioso, visión borrosa, ceguera, dificultad para respirar, estado de coma e incluso la muerte.

Recomendaciones:

Ante estos riesgos, las autoridades recomiendan adquirir bebidas alcohólicas únicamente en lugares reconocidos o autorizados, exigir siempre la factura de compra, verificar que la botella esté sellada y sin señales de manipulación, que la tapa esté firme y sin filtraciones, y que el contenido y color correspondan al tipo de licor. También sugieren observar la botella a contraluz para comprobar que el líquido esté libre de residuos o partículas extrañas.