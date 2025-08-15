Exsenador Juan Diego Gómez denunció nuevas amenazas del ELN a él y su familia

Medellín

El expresidente del Senado y candidato a esa corporación Juan Diego Gómez denunció que en la mañana de este jueves llegó a su celular un mensaje amenazante contra él y su familia. Según el político antioqueño del Partido Conservador, esta ya es la segunda ocasión que es víctima de intimidaciones del mismo grupo ilegal.

El señor Gómez indica que en los mensajes de WhatsApp el Frente de Guerra de las Milicias Urbanas del ELN lo declaró objetivo militar. Recalca que los presuntos guerrilleros le indican que le tienen identificado a él y su familia, los lugares de trabajo y residencia, además de movimientos en la ciudad de Medellín.

“Y estas mismas hacen alusión a mi papel como opositor del gobierno del actual presidente de la República. Lamentable que en el marco de lo que estamos viviendo, en pleno dolor por el asesinato de Miguel Uribe, senador precandidato presidencial, un gran colombiano, el Gobierno Nacional decida retirar los esquemas de seguridad y decida no proteger a quienes pensamos diferente, no proteger a quienes hacemos oposición en el marco de un debate democrático como el que se avecina en el mes de marzo y luego en el mes de mayo”, dijo el político antioqueño.

El señor Juan Diego manifestó que esta es la segunda vez que es víctima de intimidaciones del mismo grupo ilegal; el primero fue el pasado mes de febrero, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades y, según el denunciante, no se han tomado medidas por parte de la UNP ni la policía, recalcó.

Finalmente, solicitó que se le refuerce su seguridad y la de la familia; indica que, ante lo ocurrido con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, teme por su integridad.

¿Qué dice la amenaza?

Según los pantallazos tomados al mensaje, en uno de los apartes se lee: “Queremos hacerle llegar este mensaje por segunda vez, lo cual usted ha hecho caso omiso a nuestras pretensiones de que no queremos que usted aspire, sea candidato nuevamente a ningún cargo político para las elecciones del año 2026”.

También se lee que “le pueden quedar días para que la familia lo llore” si continúa publicando críticas al gobierno nacional.