Las disidencias aseguran que no están relacionadas con el plan para atacar a Fico y otras personas

Medellín

El frente 36 de las disidencias que delinque en Antioquia se pronunció sobre las denuncias que hizo el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez . El secretario de seguridad Manuel Villa y los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón sobre el presunto plan de ese grupo ilegal de atentar con explosivos contra ellos.

El grupo ilegal de las antiguas Farc, por medio de un comunicado público negó y rechazó las sindicaciones que hicieron los denunciantes contra ellos, en las que los acusan de querer atentar contra los funcionarios.

“Estas falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio y del pueblo, buscan sembrar miedo, confusión y deslegitimar la lucha popular. Forman parte de una estrategia cobarde de estigmatización y persecución política contra quienes, desde abajo, impulsamos un proyecto de transformación profunda en Colombia”.

En otro aparte recalca que propenden por una salida política y negociada, por lo que aseguran no estar detrás de dichas intenciones : “Utilizar nuestro nombre para generar zozobra es una maniobra ruin que denunciamos y combatimos sin titubeos”. Además, aseguran no tener relación alguna con la denominada Oficina que agremia estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá.

“No aceptamos montajes ni amenazas, veladas o abiertas. No permitiremos que se utilice nuestro nombre para justificar la represión ni para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Medellín y la patria”, recalcó el grupo ilegal en el comunicado público.