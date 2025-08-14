Las disidencias aseguran que no están relacionadas con el plan para atacar a Fico y otras personas
Según el grupo ilegal, son versiones falsas y malintencionadas que los involucran en las citadas amenazas.
Medellín
El frente 36 de las disidencias que delinque en Antioquia se pronunció sobre las denuncias que hizo el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. El secretario de seguridad Manuel Villa y los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón sobre el presunto plan de ese grupo ilegal de atentar con explosivos contra ellos.
El grupo ilegal de las antiguas Farc, por medio de un comunicado público negó y rechazó las sindicaciones que hicieron los denunciantes contra ellos, en las que los acusan de querer atentar contra los funcionarios.
“Estas falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio y del pueblo, buscan sembrar miedo, confusión y deslegitimar la lucha popular. Forman parte de una estrategia cobarde de estigmatización y persecución política contra quienes, desde abajo, impulsamos un proyecto de transformación profunda en Colombia”.
En otro aparte recalca que propenden por una salida política y negociada, por lo que aseguran no estar detrás de dichas intenciones: “Utilizar nuestro nombre para generar zozobra es una maniobra ruin que denunciamos y combatimos sin titubeos”. Además, aseguran no tener relación alguna con la denominada Oficina que agremia estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá.
“No aceptamos montajes ni amenazas, veladas o abiertas. No permitiremos que se utilice nuestro nombre para justificar la represión ni para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Medellín y la patria”, recalcó el grupo ilegal en el comunicado público.