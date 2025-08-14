Captura de 80 caracoles gigantes africanos en Gómez Plata y refuerza alerta en el norte de Antioquia

En una jornada de control y capacitación realizada en la zona rural de Gómez Plata, Corantioquia, en conjunto con la comunidad, logró la captura de 80 ejemplares del caracol gigante africano (Lissachatina fulica), considerado una de las especies invasoras más peligrosas a nivel mundial.

Esta especie puede ser portadora de parásitos que causan meningitis eosinofílica y enfermedades que provocan dolores abdominales. Además estos parásitos pueden contaminar alimentos y agua, representando un riesgo para la salud humana.

El operativo, liderado por profesionales de la Territorial Tahamíes y expertos en fauna invasora, busca mitigar el impacto de este molusco, que puede afectar cultivos y transmitir parásitos peligrosos para los seres humanos.

La autoridad ambiental reiteró a la comunidad las recomendaciones para su manejo seguro: evitar el contacto directo, usar guantes y tapabocas al manipularlos, sumergirlos en una mezcla de agua con sal durante al menos cinco horas y enterrarlos junto con el líquido resultante. También se insiste en mantener los jardines limpios y reportar cualquier avistamiento a la línea de WhatsApp 321 817 5002.

Entre las acciones que no deben realizarse están: usarlos como mascotas, arrojarlos a la basura, aplastarlos, trasladarlos a otras zonas, permitir que los niños participen en la recolección o consumir productos que hayan estado en contacto con ellos.

Además de Gómez Plata, se han recibido reportes de presencia del caracol gigante africano en zonas rurales de Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe.

La entidad recordó que el manejo responsable de esta especie es clave para evitar riesgos sanitarios, proteger la agricultura y conservar la biodiversidad de la región.