Piden nulidad de formulación e imputación de cargos a contratistas investigados por corrupción

Medellín

Este jueves se llevó a cabo el acto de imputación de cargos a María Eugenia Domínguez Castañeda, quien se desempeñaba como gerente general de Metroparques; Diana Paola Toro Zuleta , exdirectora del INDER Medellín en la alcaldía del exmandatario Daniel Quintero; además de los excontratistas Jorge Enrique Liévano y Mauricio Jaramillo, el cual duró dos horas 30 minutos y se suspendió para que se analicen algunas solicitudes hechas por la defensa de los excontratistas.

La abogada de Jorge Enrique Liévano y Mauricio Jaramillo, durante el tiempo de la audiencia, se expuso y justificó la solicitud de nulidad de formulación e imputación de cargos que la fiscalía le hizo al señor Jaramillo en una anterior audiencia. Entre ellos, peculado por apropiación . Debido a que, según la defensa, no se detalló con suficiencia la participación en el delito de los investigados.

“En conclusión, el organismo instructor formuló una primera imputación, en nuestro criterio inflada, atribuyéndole a mi representado tres delitos y, al realizar el ajuste de legalidad, eliminó dos de ellos y pretende acusarlo ante usted, señor juez, por el delito más grave. Esto es el peculado por apropiación en provecho propio en la modalidad de continuada. Atribuyéndole un agravante en virtud de lo previsto en el artículo tres noventa y siete en su inciso segundo del código penal, sin tener en cuenta que a simple vista este indebido ajuste de legalidad continúa adoleciendo de las falencias señaladas en la audiencia de imputación, esto es la ambigüedad, la contradicción y la falta de motivación”, dijo la señora abogada Claudia Ospina.

Ante los argumentos y pendiente de la respuesta, el juez aplazó la audiencia inicialmente para el 4 de septiembre para que los abogados de las víctimas, como lo son Metroparques y el INDER, además de la fiscalía, analicen los puntos expuestos y así exponer sus alegatos para definir si se anula la formulación e imputación de cargos o siguen en firme.

Recordemos que a los exfuncionarios y contratistas se les sindica de presuntos hechos de corrupción en contratos con Metroparques y el supuesto sobrecosto de valores en cobros a la entidad pública.