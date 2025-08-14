¡Retomó la subida! Precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto, según Banco de la República

Con el paso de los años, el dólar es una de las divisas que más se ha fortalecido frente a monedas de otros países, especialmente, frente a las naciones en vía de desarrollo, quienes poseen economías más susceptibles.

Por ejemplo, el dólar, en comparación al peso colombiano, ha tenido un gran fortalecimiento con el paso de los años, pues en 1990 un dólar estadounidense costaba alrededor de 500 pesos colombianos.

A pesar de esto, el precio del dólar el 1 de enero del 2000, era de 1,884 COP, multiplicando su valor casi en 4 veces.

Encuentre a continuación la evolución a grandes rasgos que ha tenido el precio del dólar:

Año 2000 (1 de enero) | Precio dólar: 1,884 COP

(1 de enero) | Precio dólar: Año 2005 (2 de enero) | Precio dólar: 2,339 COP

(2 de enero) | Precio dólar: Año 2010 (3 de enero) | Precio dólar: 2,022 COP

(3 de enero) | Precio dólar: Año 2015 (1 de enero) | Precio dólar: 2,376 COP

(1 de enero) | Precio dólar: Año 2020 (1 de enero) | Precio dólar: 3,254 COP

(1 de enero) | Precio dólar: Año 2025 (1 de enero) | Precio dólar: 4,375 COP

Con esta lista, también podemos evidenciar como algunos hechos históricos han afectado el precio del dólar, por ejemplo, la crisis financiera que tuvo Estados Unidos entre 2007 y 2008, que desencadenó un colapso en el mercado de valores, viéndose reflejado en un decrecimiento de esta divisa frente al peso colombiano.

Asimismo, se pueden evidenciar las consecuencias de la pandemia del Covid-19, pues este fue uno de los detonantes para que el precio del dólar sobrepasara la barrera de los 4,000 pesos colombianos.

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia HOY?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), señala la cantidad de pesos colombianos que se deben pagar por un dólar. De esta forma, un aumento en el precio de la divisa estadounidense, significa una pérdida de valor en la moneda nacional.

Esta TRM, se puede encontrar publicada diariamente en la página web del banco de la república. Para hoy, 14 de agosto, se estableció una tasa de 4,020 pesos colombianos.

Esto implica que tuvo un leve aumento de 4 pesos colombianos frente a la tasa publicada el día de ayer.

Precio del dólar en diferentes casas de cambio

A continuación encuentre el precio al que puede comprar y vender dólares en diferentes casas de cambio que encuentra en Colombia.

Alliance Trade: Precio de compra- 3,900 COP ; Precio de venta- 4,050 COP.

; Precio de venta- Amerikan Cash: Precio de compra- 3,950 COP ; Precio de venta- 4,030 COP.

; Precio de venta- Cambios Kapital: Precio de compra- 3,950 COP ; Precio de venta- 3,990 COP.

; Precio de venta- Cambios Vancouver: Precio de compra- 3,965 COP ; Precio de venta- 4,000 COP.

; Precio de venta- Miss Money: Precio de compra- 3,970 COP; Precio de venta- 4,000 COP.

Recuerde que estos valores pueden variar durante el transcurso del día, como también, pueden variar según las sedes a las que decida asistir.

