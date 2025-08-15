Alcalde Galán destaca reunión con senadores de EE.UU. para impulsar seguridad y comercio en Colombia

senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego a Colombia. l encuentro contó con la participación del encargado de negocios de la Embajada de EE. UU., John McNamara, y mandatarios como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Colombia

En el marco de la visita de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego a Colombia, varios alcaldes del país se reunieron en Cartagena para abordar temas clave en la relación bilateral con Estados Unidos. El encuentro contó con la participación del encargado de negocios de la Embajada de EE. UU., John McNamara, y mandatarios como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la conversación fue “muy productiva” y que se centró en “cómo nuestras ciudades son aliadas de Estados Unidos, tenemos un vínculo histórico y comercial, y cómo mantenemos y profundizamos las oportunidades que existen”.

Temas tratados en la reunión

Cooperación en seguridad ciudadana.

Impulso a las relaciones comerciales con ciudades estadounidenses.

Aprovechamiento de la cercanía geográfica y de los puertos colombianos, como Cartagena.

Galán destacó que “en Colombia las ciudades están siendo el motor del cambio, de la generación de oportunidades y de la esperanza. Seguiremos trabajando unidos”.

Según el mandatario, los senadores y representantes diplomáticos manifestaron su interés en trabajar con Colombia “particularmente con nuestras ciudades y nuestros gobiernos” y se comprometieron a continuar el diálogo para consolidar un trabajo conjunto.