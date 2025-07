Banco de la Pública expresa dudas sobre Reforma Pensional: radica solicitud ante Corte Constitucional

JUSTICIA

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, solicitó a la Corte Constitucional una serie de aclaraciones en caso de que deje en firme la Reforma Pensional, que recordemos fue devuelta a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite.

En esta solicitud dirigida al ponente y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, el emisor pide aclarar cuándo entraría en vigencia la ley 2381 de 2024 mejor conocida como la Reforma Pensional y el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte por origen común.

El Banco de la República pide dichas aclaraciones porque en esta ley se le asignó la adminstración de una “cuenta especial” conocida como el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC).

Esta “cuenta especial” financiará las prestaciones económicas del nuevo sistema pensional en Colombia, específicamente las del componente de prima media del pilar contributivo. Este fondo busca garantizar la sostenibilidad del sistema pensional al recibir aportes de los trabajadores y administrar esos recursos para el pago de pensiones.

Sin embargo, para realizar dicha función el Banco debe conocer la entrada en vigor de la ley y la expedición de la reglamentación, por parte del Gobierno nacional, en todos los aspectos relevantes.

Debido a estas exigentes responsabilidades, el presidente del Banco formuló una serie de preguntas relacionadas con los siguientes temas:

Aclaración sobre la vigencia de la Ley 2381 de 2024 y del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común.

Posibilidad de diferir la entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común.

Cabe resaltar que la Cámara de Representantes ya subsanó todos los vicios de procedimiento encontradas en esta ley, no obstante, la Corte aún no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Pensional porque no ha recibido el informe de dicha corporación.